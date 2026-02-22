نصب بیش از ۳۰۰ هزار کنتور هوشمند برق در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حسنبکلو، پیش از ظهر یکشنبه، از نصب بیش از ۳۰۰ هزار کنتور هوشمند سهفاز و تکفاز برای مشترکان استان تهران خبر داد و گفت: توسعه زیرساختهای اندازهگیری هوشمند با هدف مدیریت بهینه مصرف و ارتقای کیفیت خدمات در دستور کار قرار دارد.
حسنبکلو با اشاره به اهمیت هوشمندسازی تجهیزات کنترل و اندازهگیری مصرف برق اظهار کرد: در راستای سیاستهای کلان صنعت برق کشور و با هدف افزایش بهرهوری، مدیریت بهینه مصرف انرژی و ارتقای کیفیت خدماترسانی، هوشمندسازی به عنوان یک راهبرد اساسی و آیندهنگر دنبال میشود.
وی افزود: بهرهگیری از زیرساختهای اندازهگیری هوشمند، سامانههای جمعآوری و تحلیل داده و برقراری ارتباط دوسویه با مشترکان، امکان مدیریت بار، کاهش تلفات شبکه، افزایش شفافیت مصرف و بهبود فرآیندهای بهرهبرداری و پشتیبانی را فراهم میکند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ادامه داد: از ابتدای اجرای طرح هوشمندسازی، بیش از ۳۰۰ هزار کنتور هوشمند در تعرفههای مختلف برای مشترکان سهفاز و تکفاز نصب شده است.
حسنبکلو با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۹۵ هزار کنتور هوشمند برای مشترکان پرمصرف خانگی و تجاری نصب شده است، تصریح کرد: طبق برنامههای ابلاغی وزارت نیرو، اولویت نصب کنتور هوشمند با مشترکان پرمصرف خانگی در فصول گرم و مشترکان تجاری با مصرف بیش از هزار کیلووات ساعت در ماه است.
وی مشترکان صنعتی داخل و خارج شهرکهای صنعتی، مشترکان کشاورزی استفادهکننده از برق برای پمپاژ آب و همچنین سازمانها و ادارات خدماترسان را از دیگر اولویتهای اجرای این طرح برشمرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در پایان از هدفگذاری نصب ۳۱۶ هزار کنتور هوشمند برای تعرفههای خانگی و تجاری در مرحله نخست، ۲۱ کنتور در بخش کشاورزی، ۲۳ هزار و ۴۰ کنتور در بخش صنعتی و هزار و ۸۵۰ کنتور در بخش اداری تا پیش از اوج بار سال ۱۴۰۵ خبر داد و افزود: همچنین نصب ۲۳۷ هزار و ۵۰۰ کنتور در مرحله دوم برای تعرفههای خانگی و تجاری و ۲ هزار و ۴۰۰ کنتور برای پستهای عمومی تا پایان سال ۱۴۰۵ در برنامه قرار دارد.
نظر شما