اعلام جزئیات بازسازی سریع شبکه برق تهران در دوران جنگ اخیر

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، اکبر حسنبکلو اعلام کرد نیروهای عملیاتی این شرکت از لحظات اولیه آغاز جنگ تحمیلی سوم و حملات دشمن آمادهباش بودند و طبق تجربه جنگ ۱۲ روزه و سناریوهای از پیش تدوینشده پدافند غیرعامل، به سرعت وارد عمل شدند و آسیبها را در کوتاهترین زمان ممکن ترمیم کردند.
وی با اشاره به فعالیت ۱۷۴۴ نیروی عملیاتی در قالب ۲۵۰ اکیپ، گفت میانگین زمان رفع خاموشی در شهرستانهای استان تهران در این دوره ۴۳ دقیقه ثبت شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران افزود در مجموع ۸۵ سناریو برای مدیریت حوادث احتمالی طراحی شد و پس از تهدید دشمن علیه نیروگاهها و زیرساختهای انرژی، چندین ژنراتور سیار پرظرفیت با هماهنگی استانداری تهران تهیه شد. همچنین نصب پنل خورشیدی بر پشتبام ۱۲۰۰ مسجد برای اسکان اضطراری مردم در دستور کار قرار گرفت.
حسنبکلو با اشاره به داخلیسازی ۹۷ درصد تجهیزات شبکه توزیع و فوق توزیع، اعلام کرد با وجود آسیب به ۴۸۷ نقطه شبکه و ۹۱ پست هوایی و زمینی، تمام تجهیزات مورد نیاز برای بازسازی از تولیدات داخلی تأمین شد.
وی تأکید کرد بازسازی شبکههای توزیع و انتقال اکنون به طور کامل پایان یافته و شبکه در وضعیت پایدار قرار دارد و این موفقیت نتیجه تلاش شبانهروزی کارکنان صنعت برق در جنگ ۴۰ روزه است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف در ماههای گرم سال گفت بخش زیادی از بار مصرفی به تجهیزات سرمایشی مربوط میشود و مشترکان میتوانند با اقداماتی ساده به کاهش مصرف کمک کنند.
او تنظیم کولر گازی روی ۲۴ درجه، تعویض رایگان موتور کولرهای آبی با مدل کممصرف BLDC، نصب سایبان، استفاده از دور کند کولر آبی و جابهجایی مصرف وسایل پرمصرف به ساعات غیرپیک را از مهمترین اقدامات مدیریت مصرف عنوان کرد.
حسنبکلو در ادامه از ارائه مشوقهای جدید خبر داد و گفت مشترکان خانگی که حداقل ۱۰ درصد مصرف خود را کاهش دهند یا سامانه خورشیدی نصب کنند، تا ۳۰ درصد تخفیف در بهای برق دریافت خواهند کرد.
وی در پایان اظهار داشت مردم میتوانند همانگونه که در جنگ تحمیلی سوم با ایستادگی خود پیروز شدند، با مصرف بهینه برق در تابستان به پایداری شبکه و بهبود شرایط اقتصادی کمک کنند.
