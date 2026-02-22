موسوی: نوروزگاه در اماکن گردشگری شاخص استان زنجان برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل موسوی، ظهر یکشنبه در جلسه ستاد خدمات سفر استان زنجان از آمادگی کامل این استان برای اجرای دستورالعمل ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در ایام نوروز ۱۴۰۵ و تقارن آن با ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: همه ظرفیتهای اجرایی، نظارتی و فرهنگی استان برای ارائه خدمات ایمن، منسجم و متناسب با شئونات این ایام بهکار گرفته شده است.
وی اظهار کرد: با توجه به فعالیت ستاد ویژه نوروز از ۲۵ اسفند تا ۱۷ فروردین و همزمانی بخشی از این بازه با ماه مبارک رمضان، برنامهریزیهای استان با رویکردی تلفیقی و متناسب با شرایط فرهنگی و مذهبی انجام شده و دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان، هماهنگی لازم با کمیتههای تخصصی ۱۳گانه را به عمل آورده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: در چارچوب دستورالعمل ابلاغی، رعایت شئونات ماه مبارک رمضان در همه مراکز اقامتی و پذیرایی الزامی است و پیشبینی فضای مناسب و دور از انظار عمومی برای پذیرایی از مسافرانی که روزه نیستند در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: همچنین در ایام ماه رمضان، پذیراییها بهصورت افطار ساده انجام خواهد شد و برای سایر ایام نوروز، برنامههای متعارف گردشگری و خدماتی برقرار است.
موسوی با تأکید بر نظارت مستمر بر واحدهای خدماترسان تصریح کرد: فهرست کشیک واحدهای پذیرایی دارای مجوز شامل مراکز اقامتی، پایانهها، ایستگاههای راهآهن، فرودگاهها و مجتمعهای خدماتی بینراهی تهیه و در اختیار مسافران قرار میگیرد و واحدهای فاقد مجوز نیز صرفاً پس از طی فرآیند قانونی و اخذ تأییدیه لازم در این فهرست درج خواهند شد.
وی با اشاره به برنامههای فرهنگی پیشبینیشده بیان کرد: با توجه به تقارن نوروز و ماه رمضان، برگزاری آیینهای مذهبی از افطار تا سحر در دستور کار قرار گرفته و در ایام خارج از ماه مبارک، برنامههای فرهنگی، هنری و تفریحی متناسب با سیاستهای رفاهی ستاد اجرا خواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان به برنامههای معاونت میراث فرهنگی استان اشاره کرد و گفت: آیین سراسری پاکسازی و آمادهسازی موزهها همزمان با ۲۰ اسفند برگزار و اقدامات لازم از جمله گلکاری، ساماندهی فضای سبز، اصلاح و رنگآمیزی تابلوهای معرفی انجام میشود.
وی عنوان کرد: همچنین نوروزگاهها در موزهها و اماکن تاریخی پرتردد برپا میشود و نمایشگاههای تخصصی، برنامههای شاهنامهخوانی و نقالی برای بازدیدکنندگان تدارک دیده شده است.
موسوی از بهکارگیری راهنمایان ویژه در موزهها و سایتهای تاریخی خبر داد و افزود: آمار راهنمایان فعال و تعداد بازدیدکنندگان بهصورت روزانه ثبت و به دبیرخانه ستاد گزارش میشود، علاوه بر این، چاپ و توزیع بروشور و کاتالوگ اماکن تاریخی و کاخموزهها در ایام نوروز انجام خواهد شد.
وی با تأکید بر رویکرد دادهمحور در مدیریت سفر خاطرنشان کرد: پایش مستمر وضعیت سفر، ثبت و تحلیل دادههای آماری، ارزیابی عملکرد کمیتهها و شناسایی نقاط قوت و ضعف، مبنای تصمیمگیریهای اجرایی استان قرار گرفته است تا خدمات سفر با بیشترین کارآمدی و اثربخشی ارائه شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان با اشاره به آمادگی کامل دستگاههای عضو ستاد خدمات سفر در تصریح کرد: با همافزایی دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و جوامع محلی، تلاش میکنیم نوروزی ایمن، آرام، مسئولانه و رضایتبخش برای مسافران و هماستانیهای عزیز رقم بخورد و شأن فرهنگی و مذهبی این ایام بهطور کامل حفظ شود.
