احداث و تکمیل ۱۹۹ کیلومتر راه روستایی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم نوبانی از توسعه زیرساختهای ارتباطی در مناطق روستایی استان خبر داد و اظهار کرد: طی ۱۰ ماهه امسال ۱۹۹ کیلومتر راه روستایی در استان احداث و آسفالت شده که برای اجرای آن بیش از ۱۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
نوبانی با اشاره به وضعیت راههای روستایی استان افزود: در هرمزگان ۱۷۰۶ روستای دارای سکنه وجود دارد که تاکنون ۱۲۱۲ روستا معادل ۷۱ درصد از راه روستایی آسفالته برخوردار شدهاند.
وی ادامه داد: از مجموع روستاهای استان، ۱۳۲۶ روستا دارای بیش از ۲۰ خانوار جمعیت هستند که از این تعداد، ۱۱۱۴ روستا معادل ۸۴ درصد به راه مناسب و آسفالته دسترسی دارند.
رئیس اداره راههای روستایی هرمزگان با اشاره به نیازهای باقیمانده تصریح کرد: برای بهرهمندی ۲۱۲ روستای بالای ۲۰ خانوار باقیمانده، احداث و آسفالت ۱۳۱۲ کیلومتر راه روستایی با اعتباری بالغ بر ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مورد نیاز است.
نوبانی همچنین طول کل راههای روستایی استان را ۹ هزار و ۹۳۸ کیلومتر اعلام کرد و گفت: تاکنون ۵ هزار و ۷۱۰ کیلومتر از این مسیرها آسفالت شده است.
وی تأکید کرد: توسعه راههای روستایی از مهمترین شاخصهای محرومیتزدایی و بهبود دسترسی ساکنان مناطق روستایی به خدمات، بازار و زیرساختهای اقتصادی است و این روند با جدیت ادامه دارد.
