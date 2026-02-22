به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت مسلحانه جادهای در سال جاری در محورهای مواصلاتی استان بهویژه آزادراه بروجرد - خرمآباد و جاده کمربندی که طی آن سارقان با استفاده از سلاح گرم خودروهای عبوری را متوقف و اموال آنها را به سرقت میبردند و موجب ایجاد رعب و ناامنی شده بودند موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی و عملیاتی موفق به شناسایی مخفیگاه اعضای این باند شدند. در جریان عملیات دستگیری سرکرده باند متهمان به سمت مأموران تیراندازی کردند که در این درگیری مسلحانه، متأسفانه یکی از همکاران شجاع و فداکارمان شهید سرگرد «موسی آقایی فر» به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
فرمانده انتظامی لرستان، تصریح کرد: با اقدام بهموقع و قاطع مأموران سرکرده باند در همان صحنه درگیری به هلاکت رسید و در ادامه نیز چهار نفر دیگر از اعضای این باند با رصد اطلاعاتی دقیق تعقیب و مراقبت در محورهای مواصلاتی استان در یک عملیات منسجم دستگیر شدند که در حین دستگیری یکی از سارقان که قصد درگیری و فرار داشت مجروح و زمینگیر شد.
سردار هاشمی فر با اشاره به کشفیات این عملیات، بیان کرد: از این باند دوقبضه سلاح جنگی و شکاری، ۴۲ عدد فشنگ، دوتیغه خشاب و سینه خشاب دو دستگاه خودرو سواری مورداستفاده در سرقتها و مقادیری اموال مسروقه کشف شد.
وی تصریح کرد: متهمان در تحقیقات تخصصی پلیس تاکنون به ۲۲ فقره سرقت محموله و احشام در سطح استان اعتراف کردهاند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.
فرمانده انتظامی لرستان، تأکید کرد: برخورد قاطع با جرائم خشن و جرثومههای فساد از اولویتهای اصلی پلیس استان است و به فضل الهی در حال حاضر تمامی باندهای سرقت مسلحانه فعال در سطح حوزه دستگیر شدهاند. امنیت شهروندان خطقرمز پلیس است و با هماهنگی کامل با دستگاه قضایی، برخوردی قاطع و بازدارنده با مجرمان صورت خواهد گرفت.
