به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیاتمنش ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی ستاد خدمات سفر استان زنجان با تأکید بر لزوم آمادگی کامل دستگاههای اجرایی برای ایام نوروز گفت: همه دستگاههای خدماترسان و اجرایی استان موظفاند با هماهنگی کامل، زیرساختهای لازم برای سفری ایمن و اقامتی مطلوب مسافران را فراهم کنند.
وی با اشاره به سهم بالای عامل انسانی در بروز تصادفات جادهای اظهار کرد: در کنار ایمنسازی فیزیکی محورها، فرهنگسازی، اطلاعرسانی و تشدید نظارتها باید در اولویت قرار گیرد، چراکه بخش عمده تلفات جادهای ناشی از خطای انسانی است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی افزود: لکهگیری و روکش آسفالت، خطکشی بهویژه در اتوبانها، محورهای ترانزیتی و گردنهها، آشکارسازی نقاط حادثهخیز و رفع نواقص روشنایی باید پیش از آغاز موج سفرها تکمیل شود، همچنین لازم است همه روشناییهای جادهای در ایام نوروز فعال و پایدار باشد.
وی بر ساماندهی و نظافت مراکز خدماتی و رفاهی بینراهی تأکید کرد و گفت: پاکیزگی سرویسهای بهداشتی، نمازخانهها و محوطههای مجتمعهای خدماتی باید بهصورت مستمر رصد شود و دستورالعملهای لازم در این زمینه به متولیان امر ابلاغ شود و پاکسازی محیط از عوامل مزاحم و رسیدگی به نواقص احتمالی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
بیاتمنش با اشاره به اهمیت نظارت بر حملونقل عمومی تصریح کرد: جلوگیری از دریافت کرایه خارج از نرخهای مصوب، کنترل ایمنی ناوگان و افزایش نظارتها ضروری است؛ هرچند استفاده از خودروی شخصی رواج دارد، اما تقویت ناوگان حملونقل عمومی میتواند به کاهش ترافیک و افزایش ایمنی سفرها کمک کند.
وی با بیان اینکه در ایام نوروز سفر از طریق خطوط ریلی نیز متقاضیان زیادی دارد، عنوان کرد: در همین راستا افزایش ظرفیت قطارها در بازه زمانی ۲۵ اسفند تا ۱۸ فروردین با توجه به تقاضای سفر باید پیگیری شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان بر برگزاری رژه خودرویی دستگاههای امدادی و انتظامی در آغاز طرح نوروزی و تقویت گشتهای جادهای تأکید کرد و گفت: در صورت کمبود امکانات، باید از ظرفیت سایر دستگاهها برای پوشش محورهای حادثهخیز استفاده شود، چراکه حضور میدانی نیروهای نظارتی نقش بازدارنده مؤثری دارد.
وی با اشاره به ضرورت آمادگی شهرها و روستاها برای پذیرایی از گردشگران بیان کرد: شهرداران و دهیاران باید جلسات هماهنگی لازم را برای پاکیزگی معابر، ساماندهی فضاهای شهری و آمادهسازی روستاهای هدف گردشگری و اقامتگاههای بومگردی برگزار کنند.
بیاتمنش همچنین بر تشدید نظارت بر بازار در ایام نوروز تأکید کرد و افزود: نرخهای مصوب باید بهصورت شفاف اعلام و از افزایشهای غیرمتعارف جلوگیری شود و در صورت کمبود بازرس، میتوان از ظرفیت سایر بخشها برای تقویت نظارت استفاده کرد.
وی درباره ساماندهی فعالیتهای عمرانی در ایام پایانی سال گفت: از هماکنون تا پایان تعطیلات نوروزی، هرگونه حفاری و عملیات عمرانی در بافت مرکزی شهر ممنوع است و دستگاههای خدماترسان موظفاند پیش از آغاز تعطیلات، نسبت به ترمیم و لکهگیری معابر اقدام کنند تا در ایام نوروز خیابان نیمهتمام یا حفاریشده وجود نداشته باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با اشاره به تقارن نوروز با عید سعید فطر خاطرنشان کرد: این همزمانی فرصت مناسبی برای ایجاد فضایی معنوی و پرنشاط در استان است و با هماهنگی دستگاهها میتوان خاطرهای خوش و سفری ایمن برای مسافران رقم زد که آثار مثبت آن در رونق اقتصادی استان نیز نمایان خواهد شد.
وی بر تداوم اجرای برنامههای فرهنگی از جمله طرح کاشت نهال با مشارکت دانشآموزان تأکید کرد و گفت: اینگونه برنامهها نباید به اقدامات نمادین محدود شود، بلکه باید با همکاری آموزش و پرورش بهصورت مستمر دنبال شود تا حس تعلق و مسئولیتپذیری نسبت به محیطزیست در نسل آینده تقویت شود.
