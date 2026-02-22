هماهنگی نوروزی شهرداران پاوه برای ارتقای ایمنی سفر

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی نوروزی شهرداران شهرستان پاوه عصر یکشنبه در آستانه ایام نوروز و با افزایش پیش‌بینی‌شده حجم سفرها، به ریاست اسماعیل قلقله‌ای معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری پاوه و با حضور شهرداران شهرهای تابعه و نمایندگان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تشکیل شد.

در این جلسه، موضوع ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مسافران نوروزی، مدیریت ترافیک، ایمن‌سازی مسیرها و آمادگی برای شرایط بحرانی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم در حوزه‌های راهداری، خدمات شهری و ترافیکی تأکید شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری پاوه با تشریح اقدامات مورد نیاز برای استقبال مطلوب از مسافران، هماهنگی و همکاری مستمر میان شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی را عامل اصلی موفقیت برنامه‌های نوروزی دانست و خواستار اجرای دقیق وظایف محوله در بازه زمانی تعیین‌شده شد.

در بخش راهداری، بر انجام اقداماتی از جمله لکه‌گیری و ترمیم آسفالت محورها، خط‌کشی و رنگ‌آمیزی مسیرها، نصب تجهیزات ایمنی و علائم هشداردهنده، آماده‌سازی راهدارخانه‌ها، ذخیره‌سازی ماسه و نمک و نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل مسافری تأکید شد.

همچنین در حوزه خدمات شهری، شهرداری‌ها موظف شدند نسبت به ترمیم معابر، ساماندهی عملیات عمرانی، بهسازی فضای سبز، گل‌کاری، تأمین روشنایی، تجهیز سرویس‌های بهداشتی پارک‌ها و تفرجگاه‌ها و مدیریت پسماند شهری اقدام کنند تا شرایط مناسبی برای حضور مسافران و شهروندان فراهم شود.

در پایان این نشست، بر هماهنگی کامل با دستگاه‌هایی نظیر پلیس راه، اورژانس، هلال احمر و نیروهای امدادی تأکید و مقرر شد روند اجرای مصوبات و میزان پیشرفت اقدامات، به‌صورت منظم به فرمانداری گزارش شود تا خدمات‌رسانی مطلوب در ایام نوروز تضمین شود.