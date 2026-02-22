شهروندان بندرعباسی تخلفات بهداشتی را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند

به گزارش خبرگزاری مهر،علی اصغر زائری رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس با اعلام این خبر اظهار کرد: سامانه ۱۹۰ به‌عنوان پل ارتباطی میان مردم و حوزه سلامت، نقش مؤثری در افزایش نظارت های عمومی و ارتقای سلامت محیط دارد و امکان ثبت سریع شکایات، پیشنهادها و گزارش‌های مردمی را فراهم می‌کند.

وی افزود: همزمان با اجرای طرح تشدید نظارت های بهداشت محیط در ماه مبارک رمضان، تیم‌های بازرسی بهداشت محیط به‌صورت مستمر از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی بازدید و گزارش‌های دریافت‌شده از طریق سامانه ۱۹۰ را بررسی و پیگیری می‌کنند.

زائری تصریح کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی از جمله نگهداری و فروش مواد غذایی فاسد، نبود کارت بهداشت در واحدهای صنفی، عدم رعایت اصول بهداشتی در تهیه، پخت و توزیع مواد غذایی در اغذیه فروشی ها، رستوران ها، قنادی ها، عدم رعایت بهداشتی در مراکز تفریحی و ورزشی، استخرها، باشگاه ها، آرایشگاه ها و هتل ها، شکایات خود را از طریق تماس با سامانه ۱۹۰ اعلام کنند تا در اسرع وقت، توسط کارشناسان بهداشت محیط رسیدگی شود.