فروشندگان دوره گرد غذای گرم در بندرعباس جمع آوری می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، محمدرضا زارعی بیان داشت: طی گشت شبانه با حضور رییس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس و مهندس مریدی؛ مدیر گروه سلامت و کار استان و سرپرست سلامت محیط و حرفه ای از مراکز پخت و عرضه کباب واقع در بلوار چمران که به صورت سیار و دوره گردی اقدام به تهیه و مواد غذایی می نمودند، بازدید به عمل آمد و تذکرات لازم داده شد.

سرپرست سلامت محیط و حرفه ای با بیان اینکه تدمین سلامت غذایی مردم از اهداف اصلی این مرکز است، گفت: افراد متخلفی که به اخطاریه های کتبی واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس توجهی نکرده و سلامت مردم را به خطر بیندازند، به مراجع قضایی معرفی و طبق قانون با آنها رفتار خواهد شد.

مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس افزود: شهروندان از خرید غذای گرم از طریق دست فروشان دوره گرد جداً خودداری نمایند و از رستوران ها و مراکز تهیه غذای بیرون بر مجاز که در سطح شهر توسط بازرسان بهداشت محیط پایش و نظارت می شوند، اقدام به تهیه کنند.

زارعی با بیان اینکه احتمال بروز و شیوع بیماری از معضلات و زیان های خرید موادغذایی گرم از دوره گردان است. خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مشکلات بهداشتی در مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی، می توانند با تلفن ۱۹۰ تماس بگیرند.

بیش از ۴ تن مواد غذایی تاریخ گذشته در بندرعباس کشف و معدوم شد

سرپرست سلامت محیط و کار مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس با اشاره به اهمیت موضوع و ضرورت نظارت های بهداشتی گفت: با بازرسی کارشناسان سلامت محیط از دو فروشگاه بزرگ، مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی در سطح شهرستان بندرعباس، بیش از ۴ تن مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته، کشف و معدوم شد.

وی افزود: این اقلام که شامل انواع کمپوت، کنسرو، بیسکویت و ... بود، با اخذ مجوز از مقامات قضایی معدوم و از رده مصرف انسانی خارج گردید.

زارعی تصریح کرد: لازم به ذکر است همشهریان در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی، با سامانه ارتباطات و رسیدگی به شکایات مردمی ۱۹۰ کشوری تماس گرفته و مورد را اعلام کنند.