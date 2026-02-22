به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری صبح یکشنبه در نشست بررسی کلانپروژههای شهرداری مشهد درباره پروژه پایانه چندمنظوره غرب مشهد و ۵/٢ کیلومتر ابتدایی آزادراه مشهد ـ چناران اظهار کرد: ۵ کیلومتر اول را میتوان بهصورت یک بلوار شهری خوب طراحی کرد؛ بلواری با عرض مناسب و عمق کافی که نهتنها هزینههای ساختوساز این بخش را جبران کند، بلکه به یک منبع درآمد پایدار برای شهرداری تبدیل شود.
استاندار خراسان رضوی افزود: در دو طرف این مسیر که ورودی مشهد نیز محسوب میشود، میتوان حداقل تا عمق ۲۰۰ متر از هر طرف را با یک طرح از پیشتعیینشده، کاملاً اقتصادی، زیبا و فاخر طراحی کرد. اینجا ظرفیت آن را دارد که معماری شاخص با ارتفاع مناسب اجرا شود؛ معماریای که ضابطهمند باشد و اجازه ندهد ساختوسازهای بیهویت شکل بگیرد.
وی تصریح کرد: اگر این پروژه را کلان ببینیم و بخش خصوصی را وارد کنیم و برای آنان منفعت تعریف شود، اجرای آن کاملاً شدنی است. هزینهای که بهطور مثال برای ساخت این ٥/٢ کیلومتر حدود ۵ همت برآورد میشود، در مقابل ارزشی که از محل بارگذاری مناسب، معماری فاخر و ایجاد یک فضای شهری باکیفیت ایجاد خواهد شد، رقم ناچیزی است.
مظفری ادامه داد: باید یک مشاور قوی از طریق برگزاری مسابقه معماری انتخاب شود؛ چندین شرکت باید در این فرآیند شرکت کنند و چند ماه زمان صرف بررسی و داوری شود؛ همانگونه که در کیش در خیابان امیرکبیر تجربه کردیم، با یک طراحی درست و اساسی میتوان یک محور شاخص و ماندگار خلق کرد.
استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این محدوده یکی از اصلیترین ظرفیتهای مشهد برای ایجاد یک فضای شهری بسیار باکیفیت است. بسیاری از نیازهای شهر را میتوان در همین محور طراحی و تأمین کرد؛ از فضاهای شهری گرفته تا ایجاد ساختمانهای مناسب در دو طرف مسیر، بهگونهای که هم اقتصادی باشد و هم سیمای ورودی شهر را متحول کند.
وی با اشاره به لزوم ضابطهگذاری در ساختوساز گفت: محور پیامبر اعظم در حال پوستاندازی و شکلگیری است و باید برای معماری و ساختوساز آن الگو و ضابطه مشخص بدهیم. نباید اجازه دهیم این محدوده بدون چارچوب، نما، ارتفاع و معماری شکل بگیرد.
مظفری تأکید کرد: در ورودی آزادراه مشهد-چناران باید یک دروازه فاخر طراحی شود؛ نمادی که هویت شهری را تقویت کند و نشان دهد با یک پروژه خوب و اساسی مواجه هستیم. اگر نگاه ما صرفاً راهسازی باشد، فرصت بزرگی را از دست میدهیم، اما اگر آن را بهعنوان طراحی جدید ورودی شهر ببینیم، میتوان یک فضای شهری ماندگار، اقتصادی و زیبا خلق کرد.
