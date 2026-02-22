توسعه شهر فرودگاهی امام رضا(ع) مطالبه جدی خراسان رضوی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری در نشست با مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت تسریع در مطالعات و تعیین تکلیف نهایی محل اجرای طرح شهر فرودگاهی امام رضا(ع) اظهار کرد: ایجاد یک شهر فرودگاهی باکیفیت در شرق کشور، یک نیاز منطقه‌ای است و باید با همدلی دستگاه‌ها و پیگیری جدی از وزارت راه و شهرسازی به نتیجه برسد.

استاندار خراسان رضوی با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در سال‌های گذشته گفت: موضوع ایجاد شهر فرودگاهی صرفاً بحث مشهد نیست، بلکه یک نیاز راهبردی برای شرق کشور و منطقه به شمار می‌رود و باید با نگاه منطقه‌ای دنبال شود.

وی با اشاره به شرایط فعلی کشور افزود: هرچند در شرایط خاص اقتصادی و تحریمی قرار داریم، اما در آینده‌ای نه‌چندان دور این منطقه می‌تواند از ظرفیت‌های ممتاز خود بهره‌مند شود. اصل موضوع این است که به یک جمع‌بندی قطعی درباره مکان اجرای طرح برسیم و با وفاق کامل، کار را با جدیت پیش ببریم.

مظفری با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف نهایی محل اجرای پروژه بیان کرد: اگر مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد که این مکان بهترین گزینه موجود است، باید با اطمینان و قاطعیت از آن دفاع کرده و وارد مرحله اجرایی شویم؛ حتی اگر ایده‌آل مطلق نباشد. در عین حال، اگر گزینه‌های جایگزین قابل بررسی وجود دارد، باید همزمان مورد مطالعه قرار گیرد تا تصمیم‌گیری نهایی بر پایه کار کارشناسی جامع باشد.

استاندار خراسان رضوی تسریع در تکمیل مطالعات را ضروری دانست و تصریح کرد: قراردادهای مطالعاتی منعقد شده و لازم است با سرعت بیشتری به سرانجام برسد. همزمان باید کاربری‌های پیش‌بینی‌شده برای اراضی طرح، خدمات قابل ارائه، زیرساخت‌های موردنیاز و الزامات توسعه‌ای به‌صورت دقیق مشخص شود.

وی بر لزوم پیش‌بینی زیرساخت‌های حمل‌ونقل تأکید کرد و اظهار داشت: اتصال ریلی مجموعه، بازنگری و هماهنگی با طرح جامع حمل‌ونقل مشهد و طراحی یک مسیر دسترسی مناسب و در شأن زائران و مسافران، از الزامات جدی این پروژه است. مسیر دسترسی باید با نگاهی بلندمدت و متناسب با توسعه شرق مشهد طراحی شود.

مظفری همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: می‌توان حتی با استفاده از ظرفیت منطقه آزاد منفصل و پیوند آن با این مجموعه نیز، امتیازات ویژه‌ای برای جذب سرمایه‌گذار فراهم کرد. توسعه کاربری‌های لجستیکی، صنعتی و خدماتی در مقیاس گسترده می‌تواند این منطقه را به یک هاب اقتصادی در شرق کشور تبدیل کند.

استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: در شرایط فعلی کشور، نباید بار مالی سنگینی بر دوش دولت گذاشت؛ بلکه می‌توان با طراحی مدل‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، هزینه‌ها را از محل ظرفیت‌های خود پروژه تأمین کرد. حتی در بلندمدت، از محل مولدسازی اراضی و ظرفیت‌های فرودگاه فعلی نیز می‌توان بخشی از منابع مالی را تأمین کرد.

وی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی استان گفت: پیشبرد همزمان چند محور شامل تکمیل مطالعات، تعیین تکلیف اراضی، طراحی زیرساخت‌های دسترسی، مذاکرات با دستگاه‌های ملی و فعال‌سازی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری ضروری است و همه دستگاه‌های استان باید در این مسیر هم‌افزا عمل کنند.

مظفری با تأکید بر ضرورت تسریع در اقدامات اجرایی خاطرنشان کرد: باید بخشی از اقدامات قابل اجرا در سطح استان بدون اتلاف وقت آغاز شود و در عین حال، پیگیری‌های لازم از وزارتخانه‌های مرتبط برای تأمین مجوزها و حمایت‌های ملی با جدیت دنبال شود تا این پروژه مهم هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا برسد.