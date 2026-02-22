تاریخ امکان دریافت میوه با کالابرگ از میادین تره بار

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بختیاریزاده، مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به ذخیرهسازی اقلام پر مصرف ماه مبارک رمضان و پایان سال گفت: برنامهریزی در سازمان میادین درمورد تامین اقلام پر مصرف شهروندان به این صورت است که چند ماه قبل از برخی از مناسبتهای ویژه مانند ماه مبارک رمضان یا عید نوروز که در این ایام برخی از کالاها و اقلام بیشترین استفاده را از سوی شهروندان دارند؛ اقدام به تامین این کالاها میکنیم این برنامهریزی به غیر از تامین کالاهایی است که در طول روزهای سال به صورت روزمره در میادین و بازارهای میوه و ترهبار عرضه میشود.
وی با بیان اینکه طبق برنامه سازمان؛ اقلام پر مصرف در مناسبتهای خاص از چند ماه قبل تامین و ذخیرهسازی میشود؛ افزود: به عنوان مثال برای ماه مبارک رمضان اولین کاری که انجام دادیم، تامین خرمای مورد نیاز این ماه بود که شروع به ذخیرهسازی این کالا و همچنین محصولات پروتئینی کردیم. کما اینکه از یک هفته قبل از شروع ماه مبارک رمضا نیز عرضه این محصولات را آغاز کردیم که خوشبختانه با استقبال خوبی از سوی شهروندان روبهرو شد.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران با اشاره به اینکه در روزهای اخیر بازارهای شلوغی را تجربه کردیم؛ ادامه داد: در روزهای اخیر تمامی کاالاها به اندازه کافی عرضه شد تا شهروندان با مشکلی روبهرو نشوند. این کالاها از زولبیا و بامیه گرفته تا خرما، لبنیات، گوشت و مرغ که جزء کالاهای پر مصرف است عرضه شد و هنوز هم این فرآیند تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.
کالاهای اساسی شب عید ذخیرهسازی شده است
وی در ادامه درباره تامین میوه شب عید بیان کرد: به غیر از اینکه در این روزها میوه و سبزیجات به اندازه کافی در تمامی میادین و بازارهای میوه و ترهبار عرضه میشود؛ در مورد تامین میوههای پر مصرف پایان سال نیز این نوید را به تهرانیها میدهیم که به اندازه کافی ذخیرهسازی انجام شده است و خیال مردم راحت باشد که میوه شب عید به اندازه کافی ذخیره شده است.
بختیاریزاده یادآور شد: میوههای پر مصرف شب عید شامل سیب و پرتقال میشود که خوشبختانه به اندازه کافی برای شهر تهران ذخیرهسازی انجام شدهاست. در مورد تامین گوشت و مرغ منجمد نیز این کار انجام شده است. برای عرضه گوشت و مرغ گرم نیز تامین و تولید کنندگان برنامه دارند تا عرضه آن را انجام دهند.
وی با بیان اینکه در بخش میوه و ترهبار و محصولات پروتئینی تلاش کردهایم تا محصول با کیفیت و عرضه مناسب در اختیار شهروندان قرار گیرد؛ تاکید کرد: در چند روز اخیر نیز با توجه به عرضه مناسب برخی از محصولات حتی در سطح شهر نیز شاهد کاهش قیمت این محصولات بودهایم در حال حاضر در گزارشهایی که منتشر شده قیمت مرغ در میادین ۲۲۰ هزار تومان و تخم مرغ ۲۷۰ هزار تومان به صورت هر شانه ۳۰ عددی بسته بندی شده عرضه می شود. در مجموع کمبودی در گوشت قرمز و مرغ و تخم مرغ نداریم.
تمامی محصولات خانه تکانی تهرانیها در میادین و بازارهای میوه و ترهبار موجود است
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران در ادامه صحبتهای خود با اشاره تامین برخی از کالاهای فروشگاهی پر مصرف در ایام پایانی سال گفت: درباره کالاهای فروشگاهی و شوینده بهداشتی نیز مشکلی نداریم با توجه به تجربهای که بهرهبرداران غرف فروشگاهی دارند؛ از قبل از ایام اوج مصرف این محصولات را ذخیره سازی کردهاند تا در زمان عرضه مشکلی نداشته باشد. مردم بدون دغدغه با مراجعه به میادین و بازارها میتوانند این کالاها را تهیه کنند.
وی افزود: سازمان میادین نه تنها بر روی میوه، سبزیجات و محصولات پروتئینی نظارت دارد، بلکه روی تمامی کالاها و محصولاتی که در غرف سازمان میادین عرضه میشود به طور کامل نظارت دارد و حتی تخفیفاتی را نیز در برخی از کالاها به شهروندان ارائه میدهد به عنوان مثال اگر اختلاف قیمت ما در میوه و تره بار با سطح شهر ۴۳ درصد است که آن هم به دلیل عرضه مستمر و بیواسطه است؛ درباره سایر کالاها در برگه پرداخت هزینه کالاهای مصرف کننده بین ۳ تا ۲۰ درصد تخفیف برای کالاهای بستهبندی شده وجود دارد.
فعالیت میادین ۲۲گانه میوه و ترهبار در روزهای نخست سال
مهدی بختیاریزاده درباره فعالیت میادین و بازارهای میوه و ترهبار حتی در ایام تعطیل پایان سال توضیح داد: در این ایام برای اینکه پاسخگوی نیازهای شهروندان باشیم یکسری جایگاههایی را در میادین و بازارهای میوه و ترهبار ایجاد میکنیم که بخشی از این جایگاهها به تولیدکنندگان و کشاورزان داده میشود تا محصولات خود را ارائه دهند.
وی ادامه داد: در حال حاضر بخشی از این جایگاهها به نخلدارها برای عرضه خرما داده شده است تا محصولات خود را بدون واسطه عرضه کنند. در ایام عید نیز این جایگاهها برای عرضه محصولات به ویژه میوه شب عید داده میشود. امسال یکسری جایگاهها تا روز عید فعال بوده و تعطیل نمی شود. در واقع امسال میادین ۲۲گانه میوه و ترهبار حتی در سه روز نخست سال جدید نیز با توجه به حجم تقاضاهای مردم تعطیل نمی شوند و در سه روز ابتدایی سال نیز این جایگاهها فعال هستند.
تمامی محصولات کالابرگی در میادین و بازارهای میوه و ترهبار وجود دارد
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار درباره تامین اقلام کالابرگ در تمامی میادین و بازارهای میوه و ترهبار نیز بیان کرد: تا کنون۱۱ قلم از کالاهای این بخش در میادین و بازارهای میوه و ترهبار عرضه شده و سازمان نیز در این زمینه پاسخگوی شهروندان بودهاست. بیشتر غرف سازمان میادین مجهز به کارتخوان کالابرگ هستند تا مردم از اعتبارات کالابرگ خود استفاده کنند.
وی تاکید کرد: با توجه به مساعدت هیات دولت و وزارت تعاون درباره اضافه شدن اقلام میوه و تره بار به کالابرگ داشتند؛ از ۱۵ اسفند ماه نیز تمامی غرف سازمان میادین که خرما و میوه و تره بار را عرضه میکنند مجهز به کارتخوان کالابرگ میشوند تا شهروندان با مراجعه به میادین و بازارها، تمامی کالاهای مورد نیاز خود را با کالابرگ خود تهیه کنند.
مهدی بختیاریزاده در ادامه گفت: آنطور که از صحبتهای وزیر تعاون درباره اضافه شدن میوه و ترهبار به اقلام کالابرگی برداشت میشود، شامل برخی از محصولات مانند پیاز و سیب زمینی و سیب و پرتقال است. البته این مساله باز نیاز به توضیح دارد اما هر کالایی که در سبد کالابرگی قرار بگیرد ما در غرف سازمان میادین تمامی این محصولات را به صورت یکجا داریم.
وی افزود: قیمت محصولات در میادین و بازارهای میوه و ترهبار به گونه ای است که حتی اگر شهروندان میوه آناناس را هم بخواهند با کالابرگ خود خرید کنند قیمت این میوه به نسبت سطح شهر آنقدر ارزان هست که بتوانند محصولات دیگری را نیز با کالابرگهای خود خریداری کنند.
راه اندازی ۲۰ نانوایی در میادین و بازارهای میوه و ترهبار
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران با اشاره به راه اندازی نانوایی در برخی از میادین و بازارهای میوه و ترهبار بیان کرد: با توجه به نیازی که شهروندان در برخی از محلات فاقد نانوایی داشتند و بر اساس دستور شهردار تهران و معاون خدمات شهری، ۲۰ نانوایی فعال در بازارهای میوه و تره بار راه اندازی شد که به صورت تک پخت تا سه پخت فعالیت میکند. همچنین راه اندازی حدود ۳۰ جانمایی دیگر نیز در بازارها و میادین دیده شده است که به زودی اجرایی میشود. سعی ما بر این است که هر بازار و میدانی که امکان راه اندازی نانوایی را داشته و محله نیز نیاز به این محصول را دارد؛ این امکان فراهم شود.
