به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بختیاریزاده، مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران با اشاره به آماده افتتاح بودن بازارهای جدید اظهار کرد: بازارهای اوین در منطقه یک، دلگشا در منطقه ۱۴، عقیق در منطقه ۱۷ و مروارید در منطقه ۲۰ در ماه جاری افتتاح خواهند شد.
وی افزود: همچنین فاز توسعهای بازارهای تهرانویلا در منطقه ۲، جلفا در منطقه ۳ و زرگنده در منطقه ۳ نیز به بهرهبرداری خواهد رسید.
بختیاریزاده با تأکید بر تداوم روند توسعه بازارها خاطرنشان کرد: فرآیند ساخت و توسعه میادین و بازارهای میوه و ترهبار با دستور شهردار تهران و معاونت خدمات شهری بدون وقفه در حال انجام است. در اوایل سال آینده نیز بازارهای دیگری به چرخه خدمترسانی اضافه خواهند شد.
وی در پایان تأکید کرد: هدف ما گسترش روزافزون چتر خدمترسانی به شهروندان است و تلاش میکنیم هر بازار جدید هرچه سریعتر به چرخه خدمت اضافه شود.
