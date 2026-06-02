بورس با جهش ۴۴ هزار و ۴۱۶ واحدی شاخص کل بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار سهام ایران در دهمین روز معاملاتی سال ۱۴۰۵ بار دیگر رکورد تازه‌ای در ارزش معاملات خرد به ثبت رساند. ارزش معاملات خرد شامل سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی امروز (۱۲ خرداد ۱۴۰۵) به ۲۸ هزار و ۵۹۳ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز گذشته افزایش داشته و روند صعودی معاملات را نشان می‌دهد.

رشد شاخص‌های بورس تهران

شاخص کل بورس تهران با جهش ۴۴ هزار و ۴۱۶ واحدی معادل ۱.۰۳ درصد افزایش، در سطح ۴ میلیون و ۳۴۴ هزار و ۵۹۵ واحد بسته شد. شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۱۰ هزار و ۳۷۰ واحدی به رقم یک میلیون و ۱۶۰ هزار و ۹۰۶ واحد رسید که نشان از توزیع مناسب رشد در گروه‌های کوچک‌تر بازار دارد.

شاخص قیمت وزنی-ارزشی با ۷ هزار و ۷۰۲ واحد افزایش به ۷۵۳ هزار و ۳۹۷ واحد رسید. شاخص آزاد شناور با رشد ۱.۲۷ درصدی در سطح ۵ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۶۷۲ واحد ایستاد. شاخص بازار اول با ۱.۳۱ درصد رشد به ۳ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۹۷۳ واحد و شاخص بازار دوم با ۰.۳۱ درصد افزایش به ۷ میلیون و ۵۳۳ هزار و ۲۵۵ واحد رسید.

ورود نقدینگی حقیقی‌ها

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد امروز ۴ هزار و ۳۱۹ میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی شده است. از این میزان، یک هزار و ۲۹۶ میلیارد تومان به سمت نمادهایی با ارزش بازار کمتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان سرازیر شده و ۳ هزار و ۲۳ میلیارد تومان نیز به سمت نمادهای بزرگ‌بازار با ارزش بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان هدایت شده است.

ترکیب معاملات نشان می‌دهد که در سمت خرید، ۷۳ درصد معاملات توسط حقیقی‌ها و ۲۷ درصد توسط حقوقی‌ها انجام شده است. در سمت فروش نیز سهم حقیقی‌ها ۵۸ درصد و سهم حقوقی‌ها ۴۲ درصد بوده که این آمار نشان از قدرت خرید حقیقی‌ها در مقابل فروش سنگین حقوقی دارد.

صفوف خرید و فروش

جو مثبت بازار امروز سبب شکل‌گیری صف‌های خرید گسترده شد. تعداد ۳۷۹ نماد در صف خرید قرار داشتند که ارزش این صف‌ها به ۱۵ هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان می‌رسید. در مقابل، ۱۳۱ نماد با صف فروش به ارزش ۶۰۹ میلیارد تومان مواجه بودند.

ورود پول هوشمند به بازار با رقم ۱۳ هزار و ۸۱۷ میلیارد تومان ثبت شد در حالی که خروج پول هوشمند ۱۱ هزار و ۵۳۱ میلیارد تومان بود که نشان از برتری جریان پول هوشمند به سمت خرید دارد.

نمادهای تأثیرگذار بر شاخص بورس

در میان نمادهای بورس تهران، نماد «فملی» مربوط به ملی صنایع مس ایران با تأثیر مثبت ۱۸ هزار و ۴۱۲ واحدی، بیشترین نقش را در رشد شاخص کل ایفا کرد. پس از آن نمادهای «شپدیس» (پتروشیمی پردیس)، «شپنا» (پالایش نفت اصفهان)، «شبندر» (پالایش نفت بندرعباس)، «وپاسار» (بانک پاسارگاد) و «وبملت» (بانک ملت) به ترتیب بیشترین تأثیر مثبت را داشتند. در مقابل، نماد «شستا» (سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) با تأثیر منفی ۲ هزار و ۵۳۷ واحدی، تنها نماد منفی‌تأثیر در میان برترین‌ها بود.

پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس

پرتداول‌ترین نماد بازار بورس، بانک ملت بود که با قیمت پایانی هزار و ۱۷۱ ریال و رشد ۲.۱۸ درصدی، ارزش معاملات آن به ۱۸ هزار و ۹۰۲ میلیارد تومان رسید. پس از آن پتروشیمی پردیس با قیمت ۱۳ هزار و ۶۰۰ ریال و رشد ۴.۱۳ درصدی، ارزش معاملاتی برابر با ۲۹ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان را به ثبت رساند. ایران خودرو با وجود افت ۲.۰۶ درصدی و قیمت پایانی ۵۲۲ ریال، ارزش معاملات ۴ هزار و ۹۵۴ میلیارد تومانی داشت. ملی صنایع مس ایران نیز با رشد ۲.۹۸ درصدی و قیمت ۱۷ هزار و ۹۷۰ ریال، ارزش معاملات ۲۸ هزار و ۹۲۴ میلیارد تومانی را تجربه کرد. بانک تجارت نیز با رشد ۲.۷۷ درصدی و قیمت ۴۸۳ ریال، ارزش معاملات ۲ هزار و ۴۵۸ میلیارد تومانی را ثبت کرد.

وضعیت فرابورس

در بازار فرابورس، شاخص کل با ۸۹ واحد افزایش معادل ۰.۲۷ درصد رشد، در سطح ۳۳ هزار و ۳۳۰ واحد بسته شد. شاخص کل هم‌وزن فرابورس نیز ۰.۷۰ درصد افزایش یافت.

بیشترین تأثیر مثبت بر شاخص فرابورس متعلق به نماد «سامان» (بانک سامان) بود و پس از آن «فزر» (ذوب‌آهن اصفهان) و «شرانل» (پالایش نفت لاوان) قرار گرفتند. در مقابل، نمادهای «آریان» (سیمان آریان)، «کگهر» (گل‌گهر) و «وسپهر» بیشترین اثر منفی را بر شاخص گذاشتند.

پرتداول‌ترین نماد فرابورس، بانک سامان بود که ارزش معاملات آن به ۳ هزار و ۳۰۵ میلیارد تومان رسید. پس از آن نمادهای «هانیکو» (هامون نایزه)، «شیشه» (کشت و صنعت شیشه‌آرای شرق) و «نیروترانسفو» بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

خروج از صندوق‌های درآمد ثابت

در بخش صندوق‌های درآمد ثابت، امروز ۶۲۷ میلیارد تومان خروج نقدینگی ثبت شد. این خروج سرمایه از صندوق‌های با ریسک پایین، نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران به حرکت به سمت بازار سهام و پذیرش ریسک بیشتر برای کسب بازدهی بالاتر است.

ارزش کل معاملات امروز بازار سرمایه به ۲۳۴ هزار و ۸۷۲ میلیارد تومان رسید که از این میزان، ۱۲ درصد مربوط به معاملات خرد بود. با توجه به تداوم روند صعودی ارزش معاملات، ورود پرقدرت نقدینگی حقیقی و کاهش قابل توجه صف‌های فروش، کارشناسان معتقدند بازار سرمایه می‌تواند روزهای سبز دیگری را پیش رو داشته باشد.