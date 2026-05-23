رشد ۷۰ هزار واحدی شاخص کل بورس در سومین روز بازگشایی

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز (دوم خردادماه)، شاخص کل بورس تهران با رشد ۷۰ هزار و ۴۶۴ واحدی، معادل ۱.۸۷ درصد افزایش یافت و در ارتفاع ۳ میلیون و ۸۳۱ هزار و ۷۶۸ واحدی قرار گرفت. شاخص هم‌وزن نیز با عملکردی درخشان، رشدی ۳.۱۷ درصدی را به ثبت رساند و به سطح ۹۹۹ هزار و ۳۲۱ واحد رسید.

در معاملات امروز، نماد معاملاتی «فملی» بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشت و در کنار نمادهای «وبملت»، «شپنا»، «شبندر»، «وپاسار» و «شستا» نقش کلیدی در صعود بازار ایفا کرد. ارزش معاملات خرد در بازار بورس به ۲۰۹ هزار و ۷۵۶ میلیارد ریال رسید و ۶۵.۷ میلیارد برگه سهم در ۲۶۸ هزار نوبت معاملاتی دست‌به‌دست شد.

وضعیت فرابورس

بازار فرابورس نیز همسو با بورس تهران، روند صعودی قدرتمندی را تجربه کرد. شاخص کل فرابورس با رشد ۶۰۹ واحدی (معادل ۲.۱۳ درصد) به عدد ۲۹ هزار و ۲۶۴ واحد رسید. در این بازار، نمادهای «ارفع»، «بپاس» و «آریان» بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل بر جای گذاشتند. ارزش معاملات در بازارهای اول و دوم فرابورس نیز رقمی بالغ بر ۳ هزار و ۷۳ میلیارد ریال را نشان می‌دهد.

نگاهی به نمادهای پرتراکنش

در بازار بورس، نمادهای «وصندوق»، «ثپهران»، «وبملت» و «فملی» در صدر لیست نمادهای پرتراکنش قرار داشتند و در فرابورس نیز نمادهای «فزر»، «شبصیر» و «حسینا» بیشترین توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کردند.

تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند رشد همزمان شاخص‌های وزنی و هم‌وزن نشان‌دهنده ورود نقدینگی و اقبال عمومی به کلیت بازار است که در صورت تداوم، می‌تواند زمینه‌ساز تثبیت روند صعودی در روزهای آتی باشد.