به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، معاملات بازار سرمایه در دومین روز بازگشایی پس از وقفه ناشی از جنگ تحمیلی سوم، با فضایی مثبت‌تر از انتظار به پایان رسید؛ به‌طوری که رشد شاخص‌های اصلی، کاهش محسوس ارزش صفوف فروش و افزایش تقاضا در برخی نمادهای بزرگ، نشانه‌هایی از بازگشت تدریجی تعادل به بازار را نمایان کرد.

نشانه‌های بازگشت تعادل در دومین روز معاملات

معاملات امروز سهام در بازار سرمایه در حالی به پایان رسید که بازار مثبت‌تر از انتظار ظاهر شد و پس از یک وقفه طولانی ناشی از جنگ تحمیلی سوم، در دومین روز نشانه‌هایی از بازگشت تعادل و حتی بهبود نسبی را بروز داد. کاهش محسوس ارزش صفوف فروش و هم‌زمان افزایش ارزش صفوف خرید، تصویر متفاوتی نسبت به نگرانی‌های پیش از بازگشایی بازار ترسیم کرد.

بر اساس آمارها، ارزش کل معاملات خرد (سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی) امروز به حدود ۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده افزایش تحرک نقدینگی در بازار است.

در معاملات امروز بیش از ۵۲۰ نماد از حدود ۸۰۰ نماد معاملاتی دادوستد شدند؛ رقمی که در مقایسه با حدود ۳۵۰ نماد معامله‌شده در روز گذشته، رشد حدود ۵۰ درصدی بازگشت نمادها به چرخه معاملات را نشان می‌دهد.

جزئیات معاملات بورس و فرابورس

در پایان معاملات امروز بورس تهران، شاخص کل با ۴۴ هزار و ۷۹۰ واحد رشد معادل ۱.۲۱ درصد افزایش یافت و در سطح ۳ میلیون و ۷۶۱ هزار و ۲۶۷ واحد ایستاد.

همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز با ۱۳ هزار و ۲۲۹ واحد افزایش معادل ۱.۳۸ درصد به ۹۶۸ هزار و ۵۷۷ واحد رسید که نشان‌دهنده رشد نسبی در کلیت نمادهای بازار است.

در این بازار بیش از ۴۵۷ هزار معامله به ثبت رسید و طی آن حدود ۴۲.۵ میلیارد سهم به ارزشی نزدیک به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان دادوستد شد.

بیشترین تأثیر بر شاخص کل بورس

در معاملات امروز، نمادهای بزرگ عمدتاً نقش مثبتی در شاخص کل ایفا کردند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت بودند از:

فملی با تأثیر مثبت ۱۴ هزار و ۴۸۴ واحد

شپنا با تأثیر مثبت ۲ هزار و ۹۵۴ واحد

ومعادن با تأثیر مثبت ۲ هزار و ۹۳۴ واحد

وپاسار با تأثیر مثبت ۲ هزار و ۶۸۵ واحد

وبملت با تأثیر مثبت ۲ هزار و ۳۸۹ واحد

شبندر با تأثیر مثبت ۲ هزار و ۶۷ واحد

در مقابل، نماد شستا با ۲ هزار و ۳۶ واحد اثر منفی بیشترین فشار کاهشی را بر شاخص وارد کرد.

پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس

از نظر تعداد دفعات معامله نیز نمادهای زیر در صدر قرار گرفتند:

ایران‌خودرو (خودرو) با بیش از ۵۵ هزار نوبت معامله

بانک ملت (وبملت) با بیش از ۳۶ هزار معامله

سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با حدود ۲۷ هزار معامله

سایپا (خساپا) با بیش از ۲۵ هزار معامله

رشد شاخص‌ها در فرابورس

در فرابورس ایران نیز شاخص کل با ۲۸۶ واحد افزایش معادل ۱.۰۱ درصد به ۲۸ هزار و ۶۷۴ واحد رسید.

شاخص هم‌وزن فرابورس نیز با رشد ۳ هزار و ۷۹ واحدی معادل ۱.۹۱ درصد در سطح ۱۶۴ هزار و ۳۷۵ واحد ایستاد.

در این بازار ۱۹۹ هزار معامله انجام شد و طی آن بیش از ۱۴ میلیارد سهم به ارزشی حدود ۳.۱ هزار میلیارد تومان دادوستد شد.

نمادهای اثرگذار بر شاخص فرابورس

بیشترین اثر مثبت بر شاخص فرابورس از سوی نمادهای زیر ثبت شد:

غصینو

سامان

بپاس

ومپنا

قاسم

شرانل

در مقابل، نماد فزر بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص این بازار داشت.

پرتراکنش‌ترین نمادهای فرابورس

در معاملات امروز فرابورس، نمادهای زیر بیشترین تعداد دفعات معامله را به خود اختصاص دادند:

پویا زرکان آق‌دره (فزر)

آلیاژ گستر هامون (فهامون)

نیروترانسفو

کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (کپرسپولیس)

ایران خودرو دیزل (خاور)

کیمیاگران امروز (شکام)

نیان باتری خاوران (بانیان)

در مجموع، داده‌های معاملاتی نشان می‌دهد بازار سرمایه در دومین روز بازگشایی توانسته بخشی از نگرانی‌های ابتدایی را پشت سر بگذارد و با افزایش تقاضا در برخی نمادهای بزرگ و بهبود شاخص‌ها، نشانه‌هایی از بازگشت تدریجی تعادل را بروز دهد.

توقف ۴۲ نماد برای صیانت از سهامداران

در همین حال، سازمان بورس با هدف صیانت از حقوق سهامداران، ۴۲ نماد بزرگ بازار معادل حدود ۳۵ تا ۳۶ درصد ارزش کل بازار را به طور موقت متوقف نگه داشته است. این نمادها یا به‌طور مستقیم از آسیب‌های جنگ متأثر شده‌اند یا به دلیل وابستگی‌های ساختاری نیازمند بررسی و شفاف‌سازی بیشتر هستند.

کارشناسان معتقدند این اقدام با هدف جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های هیجانی و افزایش شفافیت اطلاعاتی صورت گرفته و نشانه‌ای از رویکرد نظارتی محتاطانه بازار سرمایه در شرایط پیچیده فعلی است.

بسته‌های حمایتی؛ امنیت در کنار سودآوری

هم‌زمان با بازگشایی تدریجی نمادها، سازمان بورس بسته‌های حمایتی ویژه‌ای را نیز اجرایی کرده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

طرح نقدینه: اعطای تسهیلات تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ ۲۳ درصد و بازپرداخت دو ساله بر پایه دارایی سهامداران

افزایش از ۷۵ به ۸۰ درصد برای تقویت قدرت خرید معامله‌گران

طرح «هم‌وطن» (بیمه سبد سهام): بیمه پرتفوی‌های زیر یک میلیارد تومان به مدت ۱۸ ماه با تضمین حداقل ۳۰ درصد سود نسبت به قیمت‌های ۶ اسفند ۱۴۰۴؛ طرحی که بیش از ۹۸ درصد سهامداران حقیقی را پوشش می‌دهد.

کارشناسان معتقدند بازگشایی نیمی از نمادهای بازار و استقبال نسبی معامله‌گران، بیانگر اراده جمعی برای عبور از شرایط بحرانی است و در صورت ورود نقدینگی تازه، می‌تواند زمینه‌ساز رونق تدریجی بازار در روزهای آینده شود.

توصیه به سهامداران

با وجود فضای مثبت شکل‌گرفته، تأکید می‌شود بازارهای مالی در دوره‌های گذار مستعد رفتارهای هیجانی هستند؛ از این‌رو سهامداران باید از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده بر مبنای صف‌های خرید و فروش پرهیز کرده و تحلیل بنیادی، بررسی صورت‌های مالی و گزارش‌های شفاف‌سازی را مبنای تصمیم‌گیری خود قرار دهند.

در صورت تداوم سیاست‌های حمایتی و بازگشت تدریجی نمادهای متوقف‌شده، می‌توان به شکل‌گیری روندی متعادل و پایدار در بازار سهام امیدوار بود؛ روندی که این‌بار بر پایه اعتماد، شفافیت و مدیریت ریسک بنا شده است.