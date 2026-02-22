به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس معدنی پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و نود و هشتمین جلسه شورا در جریان بررسی لایحه شهردار تهران درخصوص تعیین بهای خدمات شهرداری تهران در مراکز فرهنگی -موزه ها باغ موزه ها و خانه موزه ها تحت مالکیت شهرداری تهران در سال ۱۴۰۵ با بیان اینکه این بها نسبت به امسال ۱۵ درصد رشد خواهد کرد، اظهار داشت: همچون لایحه برج میلاد تفاوتی بین بهای خدمات برای شهروندان و تبعه خارجی وجود نخواهد داشت.

وی افزود: بهای بازدید از موزه‌ها در سال ۱۴۰۵ به میزان ۴۰ هزار تومان، باغ‌موزه‌ها ۳۵ هزار تومان و خانه موزه‌ها ۲۰ هزار تومان خواهد بود.

معدنی پور همچنین تصریح کرد: تخفیف برای اقشار مختلف نیز همچون لایحه سال ۱۴۰۴ خواهد بود و تغییری در آن ایجاد نشده است. برای خرید حجمی با تعداد بالا از ۵۰۰ تا هزار و ۵۰۰ عدد ۳۰ درصد، از هزار و ۵۰۰ تا پنج هزار عدد ۴۰ درصد و از پنج هزار عدد به بالا ۵۰ درصد تخفیف پیش بینی کرده ایم.

گفتنی است؛ لایحه شهردار تهران در خصوص تعیین بهای خدمات شهرداری تهران در مراکز فرهنگی -موزه ها باغ موزه ها و خانه موزه ها تحت مالکیت شهرداری تهران در سال ۱۴۰۵ با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.