احیا و نجات درختان کهنسال محله طرشت با اجرای طرح ترمیم تنه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر طاهری معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۲ تهران، با اشاره به اجرای عملیات ترمیم تنه درختان کهنسال گفت: این طرح با هدف جوان‌سازی، افزایش عمر و جلوگیری از زوال زودرس درختان آسیب‌دیده آغاز و در حال حاضر در محله طرشت اجراشد.

وی اظهار کرد: این اقدام به‌منظور حفظ درختان کهنسالی انجام می‌شود که در اثر سرمازدگی، یخبندان، صدمات مکانیکی یا برخورد ماشین‌آلات دچار ترک و شکستگی در تنه شده‌اند. در صورت بی‌توجهی، این ترک‌ها به مرور زمان عمیق‌تر شده و باعث پوسیدگی تنه و نفوذ آفات و عوامل بیماری‌زا می‌شود.

معاون خدمات شهری در تشریح مراحل اجرای عملیات گفت:در گام نخست، تنه و شاخه‌های درختان آبشویی و با صابون حشره‌کش پالیزین ضدعفونی می‌شوند. سپس پاکسازی داخل حفره‌ها و محلول‌پاشی حشره‌کش و قارچ‌کش بردوفیکس جهت جلوگیری از آفات و بیماری‌ها انجام می‌گیرد.

وی افزود: در ادامه، از خاک ضدعفونی‌شده همراه با حشره‌کش سوین برای پرکردن حفره‌ها و پوکه معدنی برای ایجاد استحکام استفاده می‌شود. پس از آن، ملات مخصوص از خاک ضدعفونی‌شده تهیه و حفره‌ها کاملاً پر می‌شوند ودر مراحل پایانی نیز فوم گیاهی به‌منظور پوشش نهایی تنه و چسب لاتکس برای افزایش مقاومت در برابر رطوبت و بارندگی به کار می‌رود.

طاهری با اشاره به اینکه طرح در درختان با بن ۲/۵ تا ۳ متر اجرا شد،تأکید کرد: اجرای این طرح بخشی از برنامه‌های شهرداری منطقه ۲ برای صیانت از فضای سبز شهری و حفظ سلامت درختان کهنسال است و به‌طور مستمر در سطح معابر و بوستان‌های منطقه دنبال می‌شود.