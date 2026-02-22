استانداردهای برنامه دستیاری تصویب و آماده ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، نشست دبیران شوراهای صنفی دانشجویان، دستیاران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی با معاون آموزشی وزارت بهداشت برگزار شد. در این نشست دانشجویان به بیان نظرات خود پرداختند و عمده موضوعات حوزه آموزشی دانشجویان را بیان کردند.

طاهره چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت در این نشست که شنبه ۲ اسفندماه در سالن الغدیر ستاد وزارت بهداشت، برگزار شد، گفت: استانداردهای برنامه دستیاری در آخرین جلسه نشست شورای آموزش پزشکی تخصصی تصویب و آماده ابلاغ است. در این مسیر از دستیاران کمک گرفته و در کارگروه‌های متمرکز از این عزیزان نظرخواهی شد.

وی افزود: این حرکت نظرخواهی از دانشگاه‌ها بود و در هر دانشگاهی اصرار داشتیم که از دستیاران دانشگاه حتما افرادی حضور داشته باشند تا نظرات را انعکاس دهند. تلاش داریم تا برای ارزشیابی برنامه‌های دستیاری به سمت اعتباربخشی حرکت کنیم، به این معنا که استاندارد مشخصی داشته باشیم.

وی با اشاره به نظر دانشجویان در ایستادگی در مقابل فعالیت‌های سلیقه‌ای، گفت: اعتقاد دارم تنوع باعث بهینه‌کاری خواهد شد زیرا گر تنوع نداشته باشید و همه مثل هم عمل بکنید، نتیجه بهتری نمی‌بینید، اما اگر اجازه تغییر و تحول استاندارد را بدهیم آن وقت می‌توانیم نقاط ضعف و قوت خود را ببینیم.

معاون وزیر بهداشت با بیان این‌که طرح اینترشیپ پرستاری با استفاده از ظرفیت هیات امناء ابتدا در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آغاز شد، افزود: آن زمان رییس دانشگاه بودم، برنامه آموزشی گذاشته شد، سرپرستان آموزش دادند، بخش‌ها بررسی شد، تحلیل مالی صورت گرفت و در نهایت این طرح به صورت آزمایشی و با استفاده از اختیارات هیات‌ امنای دانشگاه و بدون نیاز به اجازه از سوی ستاد وزارت بهداشت اجرا شد.

دکتر چنگیز خاطرنشان کرد: اینکه هیات امنای دانشگاه‌ها را قابلیتی پیشرو بدانیم به همین معنا است که شما از این ظرفیت در دانشگاه خود استفاده کنید. ذهنیتی که در یک مسیر متحدالشکل همه باید مثل هم عمل کنند و این یک فضیلت است را باید از ذهن پاک کنیم. متحدالشکل بودن در یک کشور بسیار بزرگ، با اقلیم و امکانات متفاوت و با وجود دانشگاه‌های ریز و درشت، فضیلت محسوب نمی‌شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: به واقع دستورالعملی که برای اجرا در بخش مثلاً داخلی بیمارستان امام خمینی(ره) اجرا می‌شود، برای بخش داخلی بیمارستان بوشهر که الان گفتیم فقط یک بیمارستان آموزشی دارد چیز خوبی نیست و دردسر ایجاد خواهد کرد. در این میان اما استانداردها باید یکی باشد.

گفتنی است در این نشست دانشجویان بر موضوعاتی چون ابلاغ آیین نامه دستیاری، آموزش نحوه مواجهه دانشجویان با اشعه، پرداخت حق اشعه برای دانشجویان در معرض انعکاس، نام‌گذاری روزی به نام دستیاران، مشکلات افزایش ظرفیت، کمبود تعداد اعضای هیات علمی، ایجاد کوریکولوم واحد برای دانشگاه‌ها در بحث مهمانی و انتقالی، صلاحیت بالینی رشته دندانپزشکی، اختصاص اعتبار برای خرید تجهیزات پزشکی، پرداخت بیمه، مسؤولیت حرفه‌ای پزشکان، پرداخت حق اولاد به دستیاران خانم، افزایش حق الزحمه دستیاران، بازنگری در خصوص تاریخ برگزاری آزمون علوم پایه در سال ۱۴۰۵، تاکید کردند.