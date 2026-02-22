۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

طالبی: اختیارات شورای عالی معادن به استان کرمان واگذار می‌شود

طالبی: اختیارات شورای عالی معادن به استان کرمان واگذار می‌شود

کرمان- استاندار کرمان از مذاکره و موافقت وزیر صمت در جریان سفر به کرمان در خصوص تفویض اختیارات شورای عالی معادن به این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی طالبی، در هفتمین جلسه شورای معادن استان کرمان با اشاره به مذاکره و موافقت وزیر صمت در خصوص تفویض اختیارات شورای عالی معادن به این استان گفت: سازمان صمت استان کرمان باید نسبت به دریافت مکتوب این اختیارات تفویض شده، اقدام کند.

وی افزود: با توجه به پیگیری‌هایی که فرمانداران برای فعال شدن معادن راکد و غیرفعال دارند، حتما باید پایشی در این رابطه صورت گیرد تا در صورت نیاز رای شورای معادن برای خلع ید این معادن گرفته شود.

استاندار کرمان ادامه داد: برای معادنی نیز که به طور مناسب از ظرفیت آنها استفاده نمی‌شود، باید مکانیزم لازم برای فعال شدن طرفیت و یا خلع ید آنها دنبال شود.

طالبی، همچنین خواستار مصوبه کلی برای همه بانک‌های استان کرمان در خصوص انتقال حساب شرکت‌های بزرگ صنعتی معدنی شد و گفت: «ماینو بانک» معدنی هم یک پیشنهاد برای شرکت‌هاست تا بتوانند بخشی از حساب‌ها را از این طریق منتقل کنند.

کد خبر 6756599

