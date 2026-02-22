به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی طالبی، در هفتمین جلسه شورای معادن استان کرمان با اشاره به مذاکره و موافقت وزیر صمت در خصوص تفویض اختیارات شورای عالی معادن به این استان گفت: سازمان صمت استان کرمان باید نسبت به دریافت مکتوب این اختیارات تفویض شده، اقدام کند.

وی افزود: با توجه به پیگیری‌هایی که فرمانداران برای فعال شدن معادن راکد و غیرفعال دارند، حتما باید پایشی در این رابطه صورت گیرد تا در صورت نیاز رای شورای معادن برای خلع ید این معادن گرفته شود.

استاندار کرمان ادامه داد: برای معادنی نیز که به طور مناسب از ظرفیت آنها استفاده نمی‌شود، باید مکانیزم لازم برای فعال شدن طرفیت و یا خلع ید آنها دنبال شود.

طالبی، همچنین خواستار مصوبه کلی برای همه بانک‌های استان کرمان در خصوص انتقال حساب شرکت‌های بزرگ صنعتی معدنی شد و گفت: «ماینو بانک» معدنی هم یک پیشنهاد برای شرکت‌هاست تا بتوانند بخشی از حساب‌ها را از این طریق منتقل کنند.