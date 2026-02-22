جدایی ساپینتو به سود یک بازیکن استقلال شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران باشگاه استقلال پس از کسب نتایج ضعیف در هفتههای اخیر و حذف از رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ۲، تصمیم به ایجاد تغییر در کادر فنی گرفتند و با برکناری ریکاردو ساپینتو، هدایت آبیپوشان را به سهراب بختیاریزاده سپردند.
در همین راستا، استقلال امروز یکشنبه ۳ اسفند از ساعت ۱۹ در چارچوب رقابتهای لیگ برتر به مصاف تیم مس رفسنجان خواهد رفت؛ دیداری که میتواند آغازگر فصل تازهای برای آبیها روی نیمکت باشد.
در این میان، عارف آقاسی مدافع استقلال که در ابتدای فصل جاری برای تقویت خط دفاعی به جمع آبیپوشان اضافه شد، در نیمفصل نخست چندین بار با ساپینتو دچار چالش شد و حتی زمزمههایی درباره جدایی او در نقلوانتقالات زمستانی مطرح بود. با این حال، شرایط به گونهای رقم خورد که این سرمربی پرتغالی زودتر از آقاسی از استقلال جدا شد.
اکنون و در سال منتهی به رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، آقاسی انگیزه مضاعفی دارد تا با تثبیت جایگاه خود در ترکیب استقلال، بار دیگر نظر کادر فنی تیم ملی را جلب کرده و شانس حضور در اردوهای ملی را افزایش دهد. این مدافع تلاش خواهد کرد از فرصت ایجادشده در کادر فنی جدید نهایت استفاده را ببرد و نقش پررنگتری در ترکیب آبیها ایفا کند.
