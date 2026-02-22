مس - استقلال؛ حمله به صدر بدون ساپینتو/ روز سخت تراکتور در مرداب انزلی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های هفته بیست و دوم لیگ برتر امروز یکشنبه دو دیدار برگزار خواهد شد که دو مدعی قهرمانی در خانه حریفان به میدان خواهند رفت؛ به این امید که رقیبشان شکست بخورد و خودشان با پیروزی برابر حریف صدرنشین جدید لیگ بیست و پنجم باشند.

استقلال از ساعت ۱۹ در رفسنجان مهمان مس خواهد بود و تراکتور هم از ساعت ۱۸:۴۵ دقیقه در ورزشگاه سیروس قایقرانی مهمان انزلی چی ها خواهد بود.

ملوان - تراکتور؛ روز سخت سرخپوشان با سرمربی جدید

انزلی چی های که در کمرکش جدول قرار دارند و با بردن پرسپولیس امیدوار بودند خود را به رده های بالاتر برسانند، هفته گذشته بازی را به خیبرخرم آباد واگذار کردند تا کامشان تلخ شود. با این حال آنها امیدوارند که بتوانند با شکست دادن یک مدعی دیگر چند پله در جدول صعود کنند.

شاگردان مازیار زارع که با ۲۸ امتیاز در جایگاه دهم جدول قرار دارند در صورتی که بتوانند سرخپوشان تبریزی را شکست دهند می توانند تا رده هفتم بالا بیایند و جای فجرسپاسی را بگیرند. هر چند کار آنها در ورزشگاه خانگی سخت است اما این امیدواری را دارند که بتوانند سه امتیاز را بگیرند.

در مقابل تراکتوری ها که دیگر دراگان اسکوچیچ را روی نیمکت ندارند امیدوارند با محمد ربیعی به اولین پیروزی خود دست پیدا کنند و به صدر جدول برسند. شکست سنگین گل گهر صدرنشین برابر چادرملو در هفته بیست و دوم این فرصت را برای تبریزی ها فراهم کرد که با بردن ملوان صدرنشین شوند.

تراکتور که این فصل نوسان زیادی را پشت سر گذاشته تنها نماینده باقی مانده فوتبال ایران در رقابت های آسیایی است و هر چند اسکوچیچ را پس از مشاجره با کاپیتان خود از دست داد اما امیدوار است با پیروزی برابر ملوان صدر جدول را از آن خود کند و همچنان مدعی اصلی قهرمانی بماند.

مس - استقلال؛ بدون ساپینتو به دنبال صدر

آبی های تهرانی که روزهای آشفته ای را پشت سر می گذارند پس از ناکامی در لیگ قهرمانان آسیا و حذف توسط نماینده اردن، حالا با تغییراتی روی نیمکت خود به مصاف تیمی می روند که گزینه اصلی سقوط به لیگ دسته اول است و به انتهای جدول چسبیده است.

رفسنجانی ها که با مجتبی جباری امیدوار بودند از منطقه خطر فرار کنند همچنان با ۱۵ امتیاز قعرنشین هستند و گرفتن یک امتیاز از استقلال هم می تواند آنها را امیدوار به بقا در لیگ برتر کند. هر چند کار سخت خواهد بود اما فاصله کم با تیم های همسایه می تواند نارنجی پوشان را امیدوار به پیروزی کند.

در مقابل آبی های تهرانی که حالا دیگر ساپینتو را به عنوان سرمربی روی نیمکت ندارند و دل به دستیار او خوش کرده اند، امیدوارند با هدایت وریا غفوری به پیروزی با ارزشی دست پیدا کنند و چشم به نتیجه دیدار تراکتور و ملوان داشته باشند تا با توقف تبریزی ها و گرفتن سه امتیاز از رفسنجانی ها به صدر جدول صعود کنند و به وضعیت نابسامان خود سروسامانی دهند.

استقلال هر چند آسیا را از دست داده اما با ۳۵ امتیاز در رده سوم جدول رده بندی ایستاده و یکی از مدعیان قهرمانی در لیگ بیست و پنجم است. قطعا سه امتیاز دیدار برابر مس می تواند به این تیم کمک کند روزهای پرنوسان با ساپینتو را فراموش کنند و جان دوباره بگیرند.

نتایج و برنامه هفته بیست و دوم لیگ برتر:

* چادرملو اردکان ۵ - گل‌گهر سیرجان یک

* فجرسپاسی شیراز یک - شمس آذر قزوین صفر

* پرسپولیس یک - خیبرخرم آباد ۲

* آلومینیوم اراک یک - پیکان تهران یک

* فولاد خوزستان ۲ - ذوب آهن اصفهان یک

یکشنبه ۳ اسفند:

* ملوان - تراکتور - ساعت ۱۸:۴۵ - ورزشگاه سیروس قایقران

* مس رفسنجان - استقلال - ساعت ۱۹ - ورزشگاه شهدای رفسنجان

دوشنبه ۴ اسفند:

* سپاهان اصفهان - استقلال خوزستان - ساعت ۱۸:۴۵ - ورزشگاه نقش جهان

جدول رده بندی لیگ برتر