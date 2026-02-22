اعلام سرپرست مدیرعاملی مس قبل از شروع بازی با استقلال!

به گزارش خبرنگار مهر، امیرفرشاد تفکری رییس هیئت فوتبال استان یزد به طور رسمی و با حفظ سمت مدیرعاملی باشگاه مس رفسنجان را برعهده گرفت.

او که در سال های اخیر ریاست هیئت فوتبال استان یزد را برعهده داشت، امروز حکم مدیرعاملی خود در باشگاه مس رفسنجان را از شرکت مس دریافت کرد و رسما کارش را شروع کرد.

پیش از این میثم پاریزی مدیریت باشگاه مس رفسنجان را برعهده داشت که چندی قبل به صندلی مدیریت مس کرمان رسید و البته به طور همزمان امور رفسنجانی ها را نیز انجام می داد. حالا امروز تفکری رسما جایگزین پاریزی شده است.

او در حالی معرفی شد که قرار است امشب مس با استقلال از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهدای مس رفسنجان بازی کند.