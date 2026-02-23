به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که پس از کنار رفتن از لیگ قهرمانان آسیا با سرمربی موقت به مصاف مس رفسنجان رفت، با پیروزی اقتصادی برابر قعرنشین لیگ برتر به وضعیت خود سروسامان داد.

در این میان برکنار کردن ریکاردو ساپینتو یکی از مهمترین اتفاقاتی بود که از سوی مسئولان باشگاه رخ داد. انتخاب سهراب بختیاری زاده به عنوان جانشین او البته که ابهاماتی را برای نتایج آینده آبی پوشان به وجود آورده است. در این میان پرویز مظلومی که سابقه سرمربیگری استقلال را هم دارد بر این باور است که حضور ساپینتو از ابتدا اشتباه بود. وی در گفتگو با خبرنگار مهر به ارایه دیدگاهش پرداخت.

حضور ساپینتو در استقلال اشتباه بود

پرویز مظلومی در ابتدای گفتگویش با خبرنگار مهر در مورد کنار گذاشتن سرمربی پرتغالی گفت: از همان ابتدا مخالف حضور ساپینتو در استقلال بودم و اعتقاد داشتم آمدن این مرد پرتغالی اشتباه محض بوده است. مدیران استقلال با آوردن ساپینتو فرصت سوزی کردند و بدترین اشتباه را انجام دادند. او عملکرد خوبی نداشت. ۳۸ امتیاز از ۲۱ بازی نشان می‌دهد که ساپینتو عملکرد ضعیفی داشته ضمن اینکه سایر تیم ها امتیازات زیادی را از دست دادند. ساپینتو فرصت های زیادی را از دست داد. حذف از آسیا و نتایج ضعیف در لیگ نشان داد که او در استقلال عملکرد قابل قبولی نداشته است.

ساپینتو عملکرد فنی ضعیفی داشت

وی با انتقاد از ضعف های فنی ساپینتو گفت: نتایجی که او به دست آورد بسیار متزلزل بود و چند دلیل باعث شد او نتواند نتیجه بگیرد. اول اینکه اهل مشاوره نبود و دیدیدم که دستیارش هم بر حرف گوش نکردن ساپینتو تاکید کرد. دوم تغییر زیاد در ترکیب تیم بود که در هر بازی با ترکیبی متفاوت به میدان می‌آمد. سوم تعویض های اشتباه او بود که نه تنها کمکی به استقلال نمی کرد بلکه به ضرر تیم هم تمام می شد. استفاده از بازیکنانی که تمرین نداشتند و فقط خورده و خوابیده بودند و هیچ پوئن مثبتی برای استقلال نداشتند. و مهمتر از همه افرادی به عنوان مربی اطراف او بودند که فقط بله قربان گو بودند. آنها نباید دیگر جایی در استقلال داشته باشند و باید هرچه زودتر بروند.

جدال تاجر نیا و ساپینتو اشتباه بود

وی در خصوص حضور تاجرنیا در رختکن و حواشی بوجود آمده که منجر به اخراج ساپینتو شد گفت: رختکن از آن کادر فنی و بازیکنان است و در بین دو نیمه مربی دقایقی وقت دارد تا بتواند نکات لازم را به بازیکنان گوشزد کند. تاجرنیا هم اعلام کرد که برای روحیه دادن به رختکن رفته است ، البته کار تاجر نیا قابل درک نیست و مدیر عامل نباید چنین کاری را انجام دهد. البته رفتار ساپینتو هم اشتباه بود و او هم نباید علیه مدیر عامل صحبت می‌کرد و هر دو می‌توانستند با یک تعامل مشکل را برطرف کنند تا حاشیه بوجود نیاید.

بختیاری زاده نیاز به حمایت دارد

وی در خصوص انتخاب بختیاری زاده به عنوان سرمربی جدید استقلال گفت: سهراب تجربه سرمربیگری استقلال در شرایط سخت را فصل پیش داشته و می‌داند باید چه عملکردی داشته باشد. او نیاز به حمایت از طرف مدیران و پیشکسوتان و طرفداران استقلال را دارد. بختیاری زاده جانشین سرمربی شده که عملکرد خوبی نداشته و حالا باید هم حاشیه ها را از تیم دور کند و هم با وحدت و صمیمیتی که بوجود می‌آورد نتایج قابل قبولی کسب کند.

امیدوارم شوک مثبت به استقلال وارد شده باشد

سرمربی پیشین استقلال در خصوص دیدار آبی پوشان برابر فجرسپاسی شیراز گفت: بازی سختی برای دو تیم خواهد بود و استقلال با کادر فنی جدید به مصاف فجر خواهد رفت. تغییر در کادر فنی استقلال یک شوک خواهد بود که امیدوارم این شوک مثبت بوده و استقلال بتواند برنده از زمین خارج شود و این شوک برای استقلال منفی نباشد.

پرویز مظلومی در پایان خاطرنشان کرد: کادر فنی جدید نباید به بازی قبل فکر کند چون بازی با مس رفسنجان تمام شده و با تمام احترامی که برای جباری قائل هستم و تیمش هم بازی خوبی انجام داد ولی تجربه استقلال را نداشتند و شکست خوردند. برای استقلال و کادر فنی جدید ابن تیم آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم همه از تیم حمایت کنیم تا استقلال در لیگ و جام حذفی موفق باشد.