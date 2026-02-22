۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۰۳

هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال؛

اعلام ترکیب استقلال مقابل مس در رفسنجان

ترکیب تیم فوتبال استقلال برای بازی امشب با مس رفسنجان مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال و مس رفسنجان از ساعت ۱۹ امشب یکشنبه در هفته بیست و دوم لیگ برتر فصل جاری در حالی برگزار می شود که آبی پوشان پس از جدایی ریکاردو ساپینتو با مربیگری موقت وریا غفوری مقابل قعرنشین فعلی بازی خواهند کرد.

از این رو غفوری تصمیم گرفت در تنها دیداری که هدایت موقت آبی ها را با توجه به انتخاب سهراب بختیاری زاده بر عهده دارد از نفرات زیر استفاده کند:

آدان، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، امیرمحمد رزاقی نیا، سعید سحرخیزان،سامان فلاح، علیرضا کوشکی، ابوالفضل جلالی، یاسر آسانی و محمدحسین اسلامی.

