باید برای قهرمانی بجنگیم/ ممکن است اتفاقاتی رخ دهد که شرایط تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر، وریا غفوری در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال مس رفسنجان اظهار داشت: با توجه به تعهدی که به تیمم دارم، باید امروز پای تیم می‌ماندیم و مسئولیت تیم را قبول می‌کردیم. تیم بزرگ استقلال باید برای قهرمانی بجنگد.

او ادامه داد: تمام بازیکنان، اعضای کادرفنی و اعضای باشگاه یک هدف مشترک داریم و برای رسیدن به آن تلاش خواهیم کرد. بازیکنان اخلاق حرفه ای دارند و با توجه به اتفاقات اخیر در تیم روحیه خود را حفظ کرده اند و برای بازی فردا چه نفراتی که داخل زمین هستند و چه بازیکنانی که روی نیمکت خواهند بود تمام تلاششان را برای موفقیت تیم می کنند.

مربی استقلال افزود: صحبت کردن در رابطه با قهرمانی زود است و اگر به جدول نگاهی بیاندازیم خواهیم دید که چند تیم شانس قهرمانی دارند. ما برای رسیدن به قهرمانی تلاش می کنیم. در این مدت اتفاقاتی رخ داد اما همه ما باید دست در دست هم دهیم تا از حواشی عبور کنیم و در ادامه ممکن است اتفاقاتی رخ دهد که شرایط برای تیم ما بهتر شود.

غفوری افزود: بازیکنان حرفه ای خودشان را سریع با شرایط وفق خواهند داد و زمانی که وارد زمین می شوند تنها به موفقیت تیم و نمایش بهترین عملکرد از خودشان فکر خواهند کرد.

مربی استقلال در پایان گفت: تیم مس را به خوبی آنالیز کرده ایم اما بیشتر تمرکزمان روی تیم خودمان است و سعی می کنیم نقاط قوت خودمان را بهبود ببخشیم و برای بازی فردا تمام نفرات را در اختیار داریم و محروم و مصدومی نداریم.