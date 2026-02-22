  استانها
  2. کردستان
۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۴۲

سردار الهی:سارق حرفه‌ای اماکن خصوصی در سنندج با ۲۱ فقره سرقت دستگیر شد

سردار الهی:سارق حرفه‌ای اماکن خصوصی در سنندج با ۲۱ فقره سرقت دستگیر شد

سنندج- فرمانده انتظامی استان کردستان گفت: با تلاش مأموران پلیس آگاهی، یک سارق سابقه‌دار اماکن خصوصی در سنندج دستگیر شد که در تحقیقات به ۲۱ فقره سرقت اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یحیی الهی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در شهر سنندج، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی، یک سارق سابقه‌دار را شناسایی کردند.

دستگیری متهم در عملیات ضربتی

فرمانده انتظامی استان کردستان تصریح کرد: مأموران در یک عملیات ضربتی، متهم را در مخفیگاهش دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند.

وی با بیان اینکه متهم در تحقیقات انجام شده به ۲۱ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کرده است، ادامه داد: در این رابطه سه نفر مالخر نیز شناسایی و دستگیر شدند.

سردار الهی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

کد خبر 6756614

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها