به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یحیی الهی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در شهر سنندج، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی، یک سارق سابقه‌دار را شناسایی کردند.

دستگیری متهم در عملیات ضربتی

فرمانده انتظامی استان کردستان تصریح کرد: مأموران در یک عملیات ضربتی، متهم را در مخفیگاهش دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند.

وی با بیان اینکه متهم در تحقیقات انجام شده به ۲۱ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کرده است، ادامه داد: در این رابطه سه نفر مالخر نیز شناسایی و دستگیر شدند.

سردار الهی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.