فرار ۶ هزار کارآفرین از انگلیس طی دو سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بر اساس پژوهشی که شرکت مدیریت ثروت «راثبونز» انجام شد، حدود ۶ هزار نفر از صاحبان شرکت‌های با رشد سریع، طی دو سال گذشته انگلیس را در نتیجه نگرانی‌ها در مورد رقابت‌پذیری اقتصادی این کشور ترک کرده‌اند.

راثبونز تصریح کرد که این اتفاق پس از تغییرات در سیستم مالیاتی انگلیس و نگرانی‌ها در مورد رقابت‌پذیری اقتصادی در این کشور رخ داده است.

این مرکز می افزاید که بیشترین درصد از صاحبان کسب‌وکار که انگلیس را ترک کرده‌اند، در بخش فناوری فعالیت می‌کنند و امارات متحده عربی جذاب‌ترین مقصد برای کسانی بوده که از این کشور فرار کرده اند. اسپانیا و آمریکا در رتبه های بعدی قرار دارند.

این مهاجرت‌ها پس از تغییرات مالیاتی گسترده در انگلیس رخ داد که بسیاری از افراد ثروتمند را تحت تأثیر قرار داده است. از جمله این تغییرات، اجرای سیستم مالیاتی سخت‌گیرانه‌ بر ارث صاحبان کسب‌وکار، افزایش نرخ مالیات بر سود سرمایه، و لغو وضعیت اقامت غیردائم در این کشور است.

میشل وایت، رئیس بخش دفاتر خصوصی در شرکت راثبونز با اشاره به ادامه روند شتابان فرار سرمایه ها از انگلیس گفت که این روند بر اهمیت تضمین رقابت‌پذیری بین‌المللی اقتصاد، مسیرهای توسعه استعدادها و سیستم مالیاتی تأکید می‌کند.

اقتصاد انگلیس از زمان همه‌گیری کرونا در تلاش برای بازیابی شتاب خود بوده است. رشد ضعیف، سرمایه‌گذاری‌ پایین و رکود بهره‌وری از جمله این آسیب ها است که در حال حاضر به بازار کار نیز سرایت کرده است.