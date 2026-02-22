پیشگیری از هر گونه تخلف در فرایند انتخابات شورای شهر و روستای لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی ظهر امروز یکشنبه در جلسه هیئت بازرسی ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستای لرستان، اظهار داشت: هدف اصلی هیئت بازرسی، پیشگیری از وقوع هر نوع تخلف در انجام فرایند انتخابات است که در این مسیر از نیروهای آشنا با قوانین و مقررات، امانت‌دار، بی‌طرف و معتقد برای امر بازرسی انتخابات استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیشرو، گام مهمی در دستیابی به اهداف توسعه شهری و روستایی است و هیئت بازرسی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز در این زمینه طبق وظایف مصوب، به ایفای نقش خواهد پرداخت.

رئیس هیئت بازرسی ستاد انتخابات لرستان، تصریح کرد: تمام مراحل انتخابات اعم از نحوه تشکیل هیئت‌های اجرایی، ثبت‌نام داوطلبان، نظارت بر تبلیغات، اخذ رأی، شمارش و نتایج آن، توسط این هیئت با حساسیت و دقت پیگیری می‌شود.

بنابراین گزارش، در این جلسه احکام «فیروز کرمی» به‌عنوان دبیر ستاد، «نورالدین نوریزدان»، «الهام برنا»، «صبا آزادی» و «سعید مرادی» به‌عنوان اعضای ستاد انتخابات، توسط رئیس هیئت بازرسی ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی و روستا ابلاغ و اهدا شد.