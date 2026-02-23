خبرگزاری مهر، گروه استانها- سکینه اسمی: آذربایجان غربی با ۴۰ تالاب فصلی و دائمی و همچنین ۶ تالاب بین المللی عضو کنوانسیون رامسر یکی از ظرفیت های کم نظیر در حوزه تالابی کشور و گردشگری طبیعت را برخوردار است، بارش‌های زمستانی امسال، نقش مهمی در بهبود شرایط تالاب‌های استان و به ویژه تالاب‌های اقماری دریاچه ارومیه داشته است.

افزایش سطح آب در این اکوسیستم‌ها، بار دیگر ظرفیت کم‌نظیر تالاب‌های آذربایجان غربی را برای حفاظت از تنوع زیستی و تقویت زیستگاه گونه‌های جانوری و پرندگان مهاجر به نمایش گذاشته است.

تالاب‌های استان نه تنها زیستگاه ارزشمند برای گونه‌های گیاهی و جانوری هستند، بلکه نقش مهمی در کنترل ریزگردها و تعادل اکولوژیکی منطقه ایفا می‌کنند. هر بارش قابل توجه، فرصت تازه‌ای برای بازسازی اکوسیستم و تثبیت پوشش گیاهی فراهم می‌کند که اثرات آن بر سلامت محیط زیست و کیفیت هوا نیز محسوس است.

با توجه به اهمیت زیستگاه‌های آبی در استان، هر گونه بهبود شرایط تالاب‌ها، علاوه بر تقویت محیط زیست و تنوع زیستی، موجب افزایش توان گردشگری طبیعی، آموزش محیط زیستی دانش‌آموزان و آگاهی عمومی در زمینه اهمیت منابع آبی و اکولوژی منطقه می‌شود. بارش‌های زمستانی امسال فرصتی دوباره برای بازگرداندن شور زندگی به تالاب‌ها و احیای اکوسیستم‌های حساس استان فراهم کرده است.

تالاب های اقماری دریاچه ارومیه و ۷ تالاب مهم و بین المللی آذربایجان غربی از جمله کانی برازان، سلدوز، قوپی باباعلی، طالقان، حسنلو و... که سال گذشته خشک و بی آب بودند در سال آبی جاری به خصوص به دلیل بارش های مناسب زمستان آبگیری شده و جان دوباره گرفته اند.

۱۴ تالاب اقماری دریاچه ارومیه آبگیری می شوند

مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی گفت: هم اکنون به دلیل وضعیت مناسب بارش های اخیر تالاب های استان به خصوص تالاب های اقماری حوزه آبریز دریاچه ارومیه که سال گذشته خشک شده بودند در حال آبگیری هستند.

حجت جباری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیش از ۷ تالاب مهم استان که اکثر در حوزه آبریز دریاچه ارومیه قرار دارند در حال آبگیری هستند، ادامه داد: تالاب قوپی بابا علی، کانی برازان، قره گل، طالقان، حسنلو، سلدوز، درگه سنگی که سال گذشته خشک شده بودند در حال آبگیری هستند و این روند ادامه دارد.

وی با بیان اینکه آبگیری تالاب بین المللی قوپی باباعلی در راستای برنامه‌های احیا و مدیریت زیست ‌بومی تالاب‌های منطقه، فرآیند هدایت طی روزهای اخیر با دبی یک مترمکعب بر ثانیه آغاز شده است، گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان اسفندماه سال جاری در مجموع حدود سه میلیون مترمکعب آب به پیکره این تالاب هدایت شود که این امر نقش موثری در تقویت شرایط زیستی، بهبود زیستگاه‌های پرندگان آبزی و کنارآبزی و افزایش پایداری اکولوژیک منطقه خواهد داشت.

جباری با اشاره به تداوم روند آبگیری تالاب کانی برازان مهاباد نخستین سایت پرنده نگری کشور نیز گفت: حفاظت محیط زیست با رویکرد مدیریتی مبتنی بر احیای تدریجی و پایدار تالاب‌ها، نظارت مستمر بر روند آبگیری و وضعیت زیست ‌محیطی تالاب کانی برازان را در دستور کار دارد.

وی با اشاره به تاکید دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه مبنی بر آبگیری ۱۴ تالاب اقماری دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی اضافه کرد: با توجه به بارش های مناسب اخیر این روند در حال انجام بوده و تا پایان سال آبی نیز ادامه خواهد داشت.

جباری با بیان اینکه تالاب‌های استان به‌ویژه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه از حساسیت بالایی برخوردارند، افزود: هرگونه دخل و تصرف غیرمجاز، برداشت بی‌رویه آب و تغییر کاربری اراضی پیرامونی، تهدیدی جدی برای پایداری این زیست‌بوم‌ها محسوب می‌شود و برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار دارد.

۶ تالاب آذربایجان غربی در فهرست کنوانسیون رامسر ثبت شده اند

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه تالاب قره گل بوکان نیز ۱۵ تا ۲۰ درصد به دلیل پرآبی رودخانه سیمینه رود در حال آبگیری است، گفت: تالاب درگه سنگی نیز که سال گذشته کاملا خشک شده بود بزودی آبگیری می شود.

جباری با اشاره به جایگاه تالاب‌های استان در کنوانسیون رامسر تصریح کرد: در حال حاضر ۶ تالاب استان در فهرست کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده‌اند که سه مورد آن در شهرستان نقده واقع شده است.

وی با اشاره به وضعیت تالاب‌های شهرستان نقده اظهار کرد: تالاب سولدوز و تالاب آق‌قلعه (شورگل حسنلو) از زیستگاه‌های مهم پرندگان آبزی و کنارآبزی منطقه هستند و کوچک‌ترین اختلال در رژیم آبی آن‌ها می‌تواند پیامدهای اکولوژیک گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.

جباری با تاکید بر نقش تالاب‌ها در تعدیل اقلیم محلی، حفظ تنوع زیستی و حمایت از معیشت جوامع پیرامونی افزود: تالاب‌ها از حساسیت بالایی برخوردارند و حفاظت موثر از آن‌ها نیازمند پایش مستمر، مدیریت دقیق منابع آب و جلوگیری از مداخلات غیرمجاز در اراضی پیرامونی است. برخورد قانونی با متخلفان نیز در دستور کار قرار دارد.

وی تاکید کرد: پایداری تالاب‌های استان بدون مشارکت جوامع محلی و تشکل‌های مردم‌نهاد امکان‌پذیر نیست و ارتقای آگاهی عمومی در این زمینه در دستور کار قرار دارد.

انجام ۴ کیلومتر لایروبی مسیرهای آبرسانی به تالاب های آذربایجان غربی

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار تاکنون در حوزه دریاچه ارومیه شاهد ۲۱۱ میلیمتر بارندگی بودیم، گفت: این میزان نسبت به سال گذشته ۷۵ درصد و درازمدت ۱۶ درصد افزایش دارد که نوید بخش روزهای خوب برای دریاچه ارومیه و تالاب های استان است.

جباری لایروبی تالاب های استان برای جریان بهتر و راحت تر آب را مورد اشاره قرار دارد و گفت: امسال یکی از اقدامات مهم که در دستور کار قرار دارد و با همکاری آب منطقه ای استان در حال اجرا هستیم لایروبی تالاب های استان است و تاکنون ۴ کیلومتر از مسیرهای آبرسانی به تالاب های استان لایروبی شده است.

وی با تاکید بر اهمیت تالاب‌های بین‌المللی در حفظ تنوع زیستی و تنظیم چرخه‌های طبیعی، تصریح کرد: تداوم این روند نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های مرتبط و مشارکت جوامع محلی در صیانت از منابع آبی و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز است.

مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی با بین اینکه امسال با توجه به وضعیت مناسب تالاب ها به خصوص در تالاب های کانی برازان و سلدوز امکانات پرنده نگری وجود دارد منتظر استقبال از گردشگران نوروزی هستیم گفت: تالاب‌های بین‌المللی حسنلو، یادگارلو، کانی برازان و درگه‌سنگی در کنار تالاب‌های مهمی چون سولدوز، زاویه‌سفلی، کونیکور و قره‌بولاغ، از جمله زیستگاه‌های ارزشمند پرندگان مهاجر و گونه‌های نادر گیاهی و جانوری در شمال‌غرب کشور به شمار می‌روند.

وی با اشاره به اینکه ورود سالانه پرندگان مهاجر، به‌ویژه قوها و فلامینگوها، جایگاه این تالاب‌ها را در شبکه زیست‌محیطی منطقه تقویت کرده است، گفت: طی سال‌های اخیر اقدامات متعددی از جمله لایروبی مسیرهای منتهی به تالاب‌ها، مدیریت حق‌آبه زیست‌محیطی و مشارکت جوامع محلی در حفاظت از این زیست‌بوم‌ها در دستور کار قرار گرفته است.