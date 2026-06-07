به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی عصر یکشنبه، در جلسه کارگروه استانی هماهنگی و مدیریت تالاب‌ها، وضعیت کنونی منابع آبی را حاصل بارش‌های مناسب و اقدامات منسجم اجرایی دانست و افزود: شرایط فعلی تالاب‌ها رضایت‌بخش بوده و تداوم آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت یکپارچه و توجه جدی به ملاحظات کارشناسی است.

وی همچنین با اشاره به بهبود شرایط دریاچه ارومیه، خاطرنشان کرد: پر شدن سدها و تالاب‌ها و احیای چشمه‌های جوشان، نشانه‌های مثبتی از بهبود وضعیت منابع آبی است که باید برای حفظ آن، اقدامات هدفمند و مستمر در دستورکار قرار گیرد.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به نقش اقدامات منسجم اجرایی از جمله لایروبی مسیر رودخانه‌ها و تالاب‌ها در بهبود وضعیت موجود نیز اشاره کرده و افزود: دانشگاهیان، صاحب‌نظران و تشکل‌های زیست‌محیطی با مشارکت فعال در فرآیند تصمیم‌سازی، به حفظ و صیانت از این میراث ارزشمند کمک کنند.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد توازن میان تأمین آب شرب و نیازهای زیست‌محیطی، اضافه کرد: راهبرد مدیریت استان، ذخیره‌سازی آب شرب برای دوره ۱۸ ماهه و سپس آزادسازی حق‌آبه‌ها برای احیای تالاب‌هاست.

رحمانی در پایان با تاکید بر ظرفیت‌های گردشگری تالاب‌های استان، افزود: معرفی هرچه بیشتر این جاذبه‌های طبیعی از طریق تولید آثار رسانه‌ای و مستند در دستورکار دستگاه‌های متولی باشد.