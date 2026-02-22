به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا انصاری گفت: با استناد به بخشنامه شماره ۱۰۴۷۸۵ مورخ ۲۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ سازمان اداری و استخدامی کشور و با هدف ایجاد زمینه لازم برای استفاده مطلوب کارکنان از فضایل معنوی ماه مبارک رمضان، ضوابط جدید ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی استانی ابلاغ شد.

وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه، ساعت آغاز به‌کار ادارات در ایام ماه مبارک رمضان سال جاری به صورت شناور از ساعت ۸ تا ۹ صبح و ساعت خاتمه کار بین ۱۴ تا ۱۵ عصر تعیین شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس افزود: طبق این الگو، کارکنانی که ساعت ۸ صبح وارد محل کار می‌شوند، ساعت ۱۴ و افرادی که ساعت ۹ صبح ورود خود را ثبت می‌کنند، ساعت ۱۵ مجاز به خروج خواهند بود.

انصاری گفت: همچنین در راستای بهره‌مندی از فضایل معنوی شب‌های قدر، ساعت آغاز به‌کار تمامی دستگاه‌ها در روزهای پس از لیالی قدر، راس ساعت ۱۰ صبح تعیین شده است.

وی ادامه داد: مابقی ساعات کار موظفی (موضوع ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری) باید با اتخاذ تمهیدات لازم از طریق دورکاری کارکنان جبران شود تا خللی در سقف ساعات قانونی کار ایجاد نگردد. لازم به ذکر است که این تغییر ساعت شامل واحدهای عملیاتی، خدمات‌رسان حیاتی و ضروری نمی‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس تصریح کرد: بر این اساس، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها، اورژانس، مراکز امدادی، آتش‌نشانی، امداد جاده‌ای، واحدهای اتفاقات آب، برق و گاز، بخش‌های انتظامی و پاسگاه‌ها، مراکز تأمین کالاهای ضروری، دانشگاه‌ها، مدارس و بخش‌های عملیاتی پست که دارای نوبت کاری هستند، طبق روال سابق و بدون تغییر ساعت به ارائه خدمت خواهند پرداخت.