۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۳۱

اخذ مجوز از پلیس شرط فعالیت اغذیه‌فروشان فارس در رمضان است

شیراز-رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس فارس گفت: فعالیت اغذیه‌فروشان این استان در ماه رمضان تنها با رعایت ضوابط و دریافت مجوز از پلیس مجاز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن گودرزی با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان گفت: دستورالعمل نحوه فعالیت صنوف و ساعات کاری در این ماه از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی به اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی ابلاغ شده است.

وی افزود: واحدهای صنفی متقاضی فعالیت در ایام ماه مبارک رمضان باید از طریق درگاه «پلیس من» نسبت به ثبت‌نام و دریافت مجوز اقدام کنند. رعایت مفاد دستورالعمل ابلاغی، نصب بنر متحدالشکل با مضامین اسلامی، پرهیز از روزه‌خواری در ملأعام، خودداری از تبلیغات غیرمرتبط و ارائه خدمات به مسافران و افطارکنندگان در چارچوب ضوابط تعیین‌شده از جمله الزامات فعالیت در این ایام است.

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس فارس تأکید کرد: رویکرد پلیس در ماه رمضان، نگاهی حمایتی همراه با صیانت از حرمت این ماه مبارک است؛ اما در برابر واحدهای صنفی متخلف که اقدام به هنجارشکنی یا بی‌احترامی به شعائر این ماه کنند، برابر ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

