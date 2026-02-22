دستگیری سارق ۱۵۰۰ دلار پیش از فرار در پایانه شهید کلانتری کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان گودرزی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی اعلام شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت ۱۵۰۰ دلار از منزل وی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: شاکی در اظهارات خود عنوان کرد در زمانی که خارج از منزل بوده، فرد یا افرادی ناشناس با سوءاستفاده از نبود وی اقدام به سرقت ارز از منزلش کرده‌اند.

فرمانده انتظامی کرج ادامه داد: مأموران با انجام تحقیقات میدانی و بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، هویت سارق را شناسایی کردند و با هماهنگی مقام قضایی عملیات دستگیری وی را آغاز کردند.

گودرزی تصریح کرد: متهم در حالی که قصد داشت از طریق پایانه شهید کلانتری کرج به مقصد یکی از شهرهای غربی کشور متواری شود، در یک عملیات هدفمند پلیسی شناسایی و دستگیر شد.

وی خاطرنشان کرد: در بازرسی از متهم اموال مسروقه کشف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی کرج در پایان با توصیه به شهروندان تأکید کرد: استفاده از تجهیزات ایمنی نظیر دوربین‌های مداربسته و سامانه‌های هشداردهنده می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از سرقت داشته باشد و شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.