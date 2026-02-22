ارائه خدمات رایگان درمانی هلال احمر استان تهران به ۴۵۰ نفر در فیروزکوه

احمد احمدی، معاون داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: کاروان سلامت این جمعیت در ادامه اجرای طرح ملی ۲۰۲۰ با حضور در فیروزکوه، به ۴۵۰ نفر خدمات درمانی و بهداشتی ارائه کرده است.

به گفته او، این خدمات شامل ویزیت پزشک عمومی و متخصص، مشاوره‌های بهداشتی و درمانی، توزیع دارو و ارائه آموزش‌های سلامت‌محور بوده و با مشارکت تیم‌های داوطلب پزشکی و امدادی انجام شده است.

احمدی هدف از اجرای کاروان‌های سلامت را کاهش محرومیت درمانی، ارتقای سطح آگاهی عمومی در حوزه سلامت و تسهیل دسترسی ساکنان مناطق کمتر برخوردار به خدمات پزشکی عنوان کرد.

بر اساس اعلام جمعیت هلال‌احمر، اجرای کاروان‌های سلامت در مناطق مختلف استان تهران ادامه خواهد داشت و برنامه‌ریزی شده است این خدمات به‌صورت دوره‌ای در سایر شهرستان‌ها نیز ارائه شود.