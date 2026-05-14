۴۱۰ نفر در فارسینج سنقر خدمات رایگان سلامت گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه همزمان با هفته هلال‌احمر و صلیب سرخ، کاروان سلامت جمعیت هلال‌احمر با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در دهستان فارسینج شهرستان سنقر مستقر و خدمات گسترده درمانی و مشاوره‌ای را به مردم این منطقه ارائه کرد.

در این برنامه، حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا نماینده مردم سنقروکلیایی، همتی معاون سیاسی امنیتی فرمانداری، سرهنگ یاری فرمانده سپاه ناحیه سنقر، توحیدی‌نیا بخشدار بخش مرکزی، ویسی معاون داوطلبان هلال‌احمر استان و جمعی از مسئولان محلی حضور داشتند.

شریفی رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان سنقر در حاشیه اجرای این طرح اظهار کرد: این کاروان سلامت با هدف ارتقای سطح سلامت و تسهیل دسترسی مردم مناطق روستایی به خدمات تخصصی پزشکی برگزار شد.

وی افزود: در این طرح، تیمی از پزشکان و کارشناسان حوزه سلامت شامل متخصصان قلب، چشم، ارتوپدی و پوست به همراه کارشناسان مامایی، تغذیه و روانشناسی به ارائه خدمات رایگان درمانی و مشاوره‌ای به مراجعه‌کنندگان پرداختند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر سنقر با اشاره به استقبال گسترده مردم منطقه تصریح کرد: حضور پرشور اهالی فارسینج و روستاهای اطراف نشان داد که ارائه چنین خدماتی در مناطق کمتر برخوردار تا چه اندازه ضروری و اثرگذار است و باید به‌صورت مستمر ادامه یابد.