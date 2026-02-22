به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر یکشنبه در بازدید از نمایشگاه «ایران ماهر» با بیان اینکه ارتقای توانمندی بانوان نقش مهمی در بهبود وضعیت معیشتی خانواده‌ها و افزایش ثبات اجتماعی دارد، اظهار کرد: بانوان توانمند امنیت و آرامش را به خانه و خانواده می‌آورند، زمانی که زنان در عرصه‌های تولید فعال باشند بنیان خانواده مستحکم‌تر و جامعه پویاتر خواهد شد.

وی در ادامه افزود: نمایشگاه ایران ماهر نه‌تنها فرصتی برای معرفی مهارت‌ها و توانمندی‌های بانوان است، بلکه نمادی از ظرفیت بالای زنان در حوزه‌های فنی و حرفه‌ای به شمار می‌آید.

فرماندار بوشهر با تأکید بر اهمیت استمرار چنین رویدادهایی، خاطرنشان کرد: حمایت از این‌گونه برنامه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار، رشد خلاقیت و تحقق اقتصاد خانواده‌محور شود.

وی در پایان با اشاره به توانمندی بانوان در حوزه صنایع‌دستی مشاغل خانگی و تولیدات بومی، تصریح کرد: چنانچه این ظرفیت‌ها با آموزش‌های تخصصی حمایت‌های مالی و برنامه‌ریزی مؤثر در حوزه بازاریابی همراه شود، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر اقتصادی بانوان در شهرستان بوشهر خواهیم بود.