به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علی جهانشاهی در بازدید از تیپ ۱۶۴ متحرک هجومی پیرانشهر که با هدف بررسی آخرین اوضاع آمادگی رزمی و توانمندی‌های عملیاتی یگان‌ها انجام شد، ضمن سپاس از روحیه جهادی کارکنان، آنان را مایه افتخار و سربلندی نیروهای مسلح خواند.

وی گفت: رزمندگان نیروی زمینی ارتش به صورت مستمر و شبانه‌روزی، با هوشیاری و تیزبینی تمام به پاسداری از خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران پرداخته و تمامی تحرکات و تهدیدات دشمن را لحظه به لحظه رصد و خنثی می‌کنند.

امیر جهانشاهی با اشاره به منویات فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر لزوم آمادگی همه‌جانبه در برابر دشمن، تصریح کرد: هوشیاری و بیداری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مهم‌ترین عاملی است که دشمنان را از هرگونه محاسبه غلط و اقدام علیه منافع و امنیت کشور بازمی‌دارد و آنها را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام خواهد گذاشت.

فرمانده نیروی زمینی ارتش تأکید کرد: امروز به برکت انقلاب اسلامی و هدایت‌های داهیانه‌ی فرماندهی معظم کل قوا نیروی زمینی به سطحی از توانمندی و بازدارندگی رسیده است که هرگونه تهدیدی را در نطفه خفه کند.

امیر جهانشاهی با اشاره به اهمیت ارتقای توان رزمی و استفاده از تجهیزات نوین و تاکتیک‌های به‌روز در مقابله با تهدیدهای نامتقارن، بر ضرورت برگزاری مستمر رزمایش‌ها و تمرینات تاکتیکی در منطقه تأکید کرد و گفت: رزمندگان ما با تکیه بر ایمان راسخ و تجهیزات پیشرفته، اجازه هیچ گونه تحرکی را به معاندان و بدخواهان این آب و خاک نخواهند داد.