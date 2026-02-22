  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۴۴

امیر جهانشاهی: تمامی تحرکات دشمنان در مرزهای کشور رصد می‌شود

ارومیه- فرمانده نیروی زمینی ارتش با تأکید بر اینکه تحرکات دشمن در مرزهای کشور رصد می‌شود، گفت: هوشیاری و بیداری شبانه‌روزی نیروهای مسلح ایران، مهم‌ترین عامل بازدارنده در برابر دشمنان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علی جهانشاهی در بازدید از تیپ ۱۶۴ متحرک هجومی پیرانشهر که با هدف بررسی آخرین اوضاع آمادگی رزمی و توانمندی‌های عملیاتی یگان‌ها انجام شد، ضمن سپاس از روحیه جهادی کارکنان، آنان را مایه افتخار و سربلندی نیروهای مسلح خواند.

وی گفت: رزمندگان نیروی زمینی ارتش به صورت مستمر و شبانه‌روزی، با هوشیاری و تیزبینی تمام به پاسداری از خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران پرداخته و تمامی تحرکات و تهدیدات دشمن را لحظه به لحظه رصد و خنثی می‌کنند.

امیر جهانشاهی با اشاره به منویات فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر لزوم آمادگی همه‌جانبه در برابر دشمن، تصریح کرد: هوشیاری و بیداری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مهم‌ترین عاملی است که دشمنان را از هرگونه محاسبه غلط و اقدام علیه منافع و امنیت کشور بازمی‌دارد و آنها را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام خواهد گذاشت.

فرمانده نیروی زمینی ارتش تأکید کرد: امروز به برکت انقلاب اسلامی و هدایت‌های داهیانه‌ی فرماندهی معظم کل قوا نیروی زمینی به سطحی از توانمندی و بازدارندگی رسیده است که هرگونه تهدیدی را در نطفه خفه کند.

امیر جهانشاهی با اشاره به اهمیت ارتقای توان رزمی و استفاده از تجهیزات نوین و تاکتیک‌های به‌روز در مقابله با تهدیدهای نامتقارن، بر ضرورت برگزاری مستمر رزمایش‌ها و تمرینات تاکتیکی در منطقه تأکید کرد و گفت: رزمندگان ما با تکیه بر ایمان راسخ و تجهیزات پیشرفته، اجازه هیچ گونه تحرکی را به معاندان و بدخواهان این آب و خاک نخواهند داد.

کد خبر 6756699

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      خداقوت

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها