پیام فرمانده کل ارتش به مناسبت شهادت سرهنگ خلبان مهدی فیروزمند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران بمناسبت شهادت سرهنگ خلبان مهدی فیروزمند، از تیزپروازان نیروی هوایی ارتش، پیامی صادر کرد و شهادت این شهید والامقام را تبریک و تسلیت گفت.

متن پیام بدین شرح است:

بِسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِیمِ

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا

تَبْدِیلًا (سوره احزاب، آیه 23)

در شامگاه اولین روز از ماه مبارک رمضان، بار دیگر شمیم عطر شهادت در فضای میهن اسلامی‌ فراگیر شد و همرزم عزیزمان شهید سرهنگ خلبان مهدی فیروزمند، از تیزپروازان نیروی الهی هوایی ارتش با زبان روزه از کالبد خاکی دل کند و به جایگاه ابدی خود در آسمان ها پرکشید.

فقدان این خلبان شجاع ایران، اگر چه برای ما، همرزمان و ملت شریف ایران اسلامی تلخ و حزن انگیز است، اما بار دیگر خاطرات ایثار و شهادت رزمندگان عزیزی همچون شهیدان بابایی، ستاری، دوران، خلعتبری، ذوالفقاری، اردستانی و ده ها شهید نیک‌نام نیروی هوایی ارتش را که با الگو قرار دادن سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام در دوران دفاع مقدس و بعد از آن، برای اعتلای پرچم مقدس ایران اسلامی و امنیت و آرامش هموطنان مشق شهادت کردند را در اذهان زنده کرد.

تیزپروازان نیروی هوایی ارتش به صورت شبانه روز، عملیات های متعدد گشت هوایی، مراقبت مرزهای هوایی و پروازهای آموزشی را در راستای تامین امنیت آسمان کشور انجام می دهند و در این مجاهدت، با آغوش باز شهادت را پذیرا هستند.

اینجانب شهادت سرهنگ خلبان مهدی فیروزمند را به محضر فرماندهی معظم کل قوا( مدظله العالی)، مردم شریف ایران سربلند اسلامی، آحاد همرزمانم در نیروی سرافراز و فداکار هوایی و خانواده معظم این عزیز تبریک و تسلیت عرض نموده و به روح بلند آن شهید والامقام و دیگر شهدا، ادای احترام می‌کنم.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر امیر حاتمی