هشدار ژنرال صهیونیست نسبت به فروپاشی ارتش اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اسحاق بریک سرلشکر ذخیره ارتش صهیونیستی و کمیسر سابق شکایات نظامیان اسرائیل گفت که صحبت‌ها درباره «پیروزی کامل» بر حزب‌الله و ایران، فریب افکار عمومی است. وی همچنین نسبت به فروپاشی اجتماعی و از هم پاشیدگی ارتش رژیم صهیونیستی هشدار داد.

روزنامه صهیونیستی معاریو که این اظهارات را نقل کرده است، می افزاید که اسحاق بریک ابراز داشت که در حالی که رژیم صهیونیستی دچار رکود استراتژیک شده، محور مقابل در حال بازسازی و تقویت توان خود است.

وی با اشاره به عدم سیاست گزاری های درست سران صهیونیست گفت که سران نظامی و اطلاعاتی و سیاسی تل آویو به جای پذیرش مسئولیت، از بار مسئولیت شانه خالی می کنند.

بریک ادامه داد که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر نیز از این روند حمایت می کند، چرا که بقای ائتلاف خود را بر امنیت اسرائیل ترجیح می‌دهد.

بریک ادامه داد که اگر رژیم صهیونیستی به مسیر فعلی خود ادامه دهد، به سمت انزوای کامل بین‌المللی و از دست دادن حاکمیت در برابر قدرت‌های بزرگ، فروپاشی اجتماعی به دلیل نابرابری در تحمل مسئولیت ها و از هم پاشیدگی ارتش، و فرسایش امنیتی پیش می‌رود که حوادث ۷ اکتبر را تنها به مقدمه‌ای برای رویارویی چند جبهه‌ای تبدیل خواهد کرد که موجودیت اسرائیلی ها را تهدید می‌کند.