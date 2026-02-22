بیش از ۳۴ هزار نفر در البرز آموزش مهارتی دیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا باجولوند با اعلام عملکرد یازده‌ماهه اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۴ هزار و ۶۰۵ نفر دوره آموزشی معادل ۶ میلیون و ۱۲۳ هزار و ۴۹۷ نفرساعت آموزش مهارتی در سطح استان برگزار شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های آموزشی موجود در استان افزود: این میزان آموزش با بهره‌گیری از ظرفیت ۷ مرکز دولتی آموزش فنی و حرفه‌ای و مشارکت مؤثر بیش از ۶۰۰ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای در سراسر استان محقق شده است که نشان‌دهنده هم‌افزایی بخش دولتی و خصوصی در توسعه مهارت‌آموزی است.

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای البرز، تنوع رشته‌ها و دوره‌های آموزشی را از نقاط قوت این مجموعه برشمرد و تصریح کرد: دوره‌های برگزارشده در چهار خوشه اصلی خدمات، صنعت، فرهنگ و هنر و کشاورزی طراحی و اجرا شده‌اند تا متناسب با نیاز بازار کار و ظرفیت‌های اقتصادی استان باشند.

باجولوند با اشاره به جامعه هدف این آموزش‌ها گفت: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده که گروه‌های مختلف از جمله دانش‌آموزان، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، سربازان وظیفه، ساکنان مناطق روستایی و سکونتگاه‌های غیررسمی، افراد دارای معلولیت، آسیب‌دیدگان اجتماعی و شاغلان بنگاه‌های اقتصادی بتوانند از فرصت‌های مهارت‌آموزی بهره‌مند شوند.

وی در پایان با تأکید بر رویکرد مهارت‌محور این اداره کل خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش‌های مهارتی، زمینه‌ساز توانمندسازی نیروی انسانی و ایجاد اشتغال پایدار است و اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز با تمام ظرفیت برای تحقق این هدف راهبردی تلاش می‌کند.