دانمارک: گرینلند به کشتی بیمارستانی آمریکا نیاز ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزیر دفاع دانمارک، در واکنش به اعلام دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر اعزام یک کشتی بیمارستانی به جزیره گرینلند، تأکید کرد که سیستم مراقبت‌های بهداشتی این جزیره به کمک خارجی نیاز ندارد.

«تروئل لوند پولسن» طی سخنانی افزود: اهالی گرینلند مراقبت‌های پزشکی لازم را در خود گرینلند دریافت می‌کنند. آنها همچنین می‌توانند مراقبت‌های تخصصی را در دانمارک دریافت کنند. نیازی به انجام اقدامات ویژه برای تضمین مراقبت‌های بهداشتی در گرینلند نیست.

وی ادامه داد: دولت گرینلند در حال کار بر روی این موضوع است و در صورت لزوم، کشورهای مشترک‌المنافع دانمارک (دانمارک، جزایر فارو و گرینلند) این کار را انجام خواهند داد.

این اظهارات وزیر دفاع دانمارک در واکنش به سخنان رئیس جمهور آمریکا است که گفت کشورش یک «کشتی بیمارستانی فوق‌العاده» را برای مراقبت از «بسیاری از بیماران» به گرینلند اعزام خواهد کرد. او مدعی شد که «به ساکنان گرینلند رسیدگی نمی‌شود».

گرینلند، بزرگ‌ترین جزیره جهان، منطقه‌ای غنی از مواد معدنی و دارای اهمیت راهبردی در قطب شمال است. این جزیره خودمختار است، اما همچنان بخشی از پادشاهی دانمارک محسوب می‌شود.

ترامپ گفته است این جزیره برای امنیت ملی آمریکا حیاتی است و خواهان تملک آن است. او حتی تهدید کرده بود در صورت لزوم، آن را با زور تصرف خواهد کرد و این مسئله موجب افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و متحدان اروپایی آن در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی شده است.