مهدی مهرانگیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از برنامه‌های اولویت‌دار ما تلاش برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد است که در این راستا برنامه‌های متنوعی را در دست اجرا داریم.

وی ماه مبارک رمضان را فرصتی کم‌نظیر برای تحقق این برنامه‌ها دانست و از برنامه‌ریزی برای برگزاری جشن گلریزان برای آزادی زندانیان در نقاط مختلف استان بوشهر طی ماه مبارک رمضان خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به اینکه 90 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در استان بوشهر مشمول آزادی هستند اضافه کرد: از این افراد 27 نفر به دلیل بدهی مهریه و 63 نفر به سبب جرائم مالی غیرعمد در زندان هستند.

وی به جرایم این افراد از جمله بدهی‌های ناشی از سفته، تصادفات و مسائل مالی ناخواسته اشاره کرد و افزود: در ماه مبارک رمضان جشن‌های گل‌ریزان در سراسر استان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به آزادی ۶۰۰ نفر طی سه سال اخیر در سطح استان ادامه داد: روز پنجشنبه در شهرستان دیلم، روز جمعه در گناوه و روز یکشنبه هفته آینده در مرکز استان بوشهر، مراسم جشن گل‌ریزان برگزار خواهد شد