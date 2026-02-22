۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۴۸

زندیه وکیلی: برنج‌های توزیعی غیر استاندارد در مرکزی معدوم می‌شود

اراک- استاندار مرکزی گفت: برنج‌های توزیعی که استانداردهای سلامت را رعایت نکنند در این استان معدوم می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر یکشنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار استان و طرح نظارت بر بازار ماه مبارک رمضان و عید نوروز اظهار کرد: سهمیه آرد نانوایی‌های استان کاهش نمی‌یابد و موضوع از طریق مدیرکل غله پیگیری خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس جلسه‌ای ویژه با فرمانداران ۱۲ شهرستان برای رفع مشکلات آرد و نان برگزار خواهد شد.

زندیه وکیلی تصریح کرد: پیگیری مسائل نباید به جلسات رسمی محدود شود و اختیارات استانداری باید برای حل واقعی مشکلات مردم به‌طور کامل به‌کار گرفته شود.

وی ادامه داد: تصمیم‌گیری درباره نان سنتی در شهرستان‌هایی مانند آشتیان، اراک و دلیجان باید با دقت و توجه به شرایط محلی انجام شود.

زندیه وکیلی تاکید کرد: عرضه کالاهایی مانند روغن با جدیت دنبال می‌شود و بازرسی‌های مشترک بازار آغاز شده و با همکاری دستگاه‌ها ادامه خواهد یافت.

استاندار مرکزی افزود: هدف بازرسی‌ها پیشگیری است و حضور دستگاه‌های نظارتی باید همراه با برخورد قانونی باشد.

وی بیان کرد: تأمین کالاهای ضروری از جمله مرغ و روغن در حال پیگیری است و ممکن است در برخی شهرستان‌ها با کمبود مقطعی مواجه شویم که نیازمند گزارش‌گیری روزانه است.

زندیه وکیلی گفت: نظارت مستمر بر اقلام بازار ضروری است و از ظرفیت تولید داخل استان برای تأمین نیازها باید حداکثر استفاده شود تا فشار بر معیشت مردم کاهش یابد.

وی تاکید کرد: توزیع برنج پاکستانی با کیفیت نامطلوب، از جمله کپک‌زدگی یا بوی نامطبوع، باید به سرعت بررسی و نتیجه آن توسط سازمان جهاد کشاورزی به‌صورت شفاف گزارش شود.

استاندار مرکزی افزود: برنج‌های پاکستانی غیر استاندارد باید در اسرع وقت معدوم و همه برنج‌های توزیعی تنها با تأیید نهادهای نظارتی از جمله اداره کل غذا و دارو عرضه شوند.

وی تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای افزایش تولید برنج در داخل استان در دستور کار است تا علاوه بر ارتقای کیفیت، بخشی از نیاز بازار به‌صورت بومی تأمین شود.

کد خبر 6756775

