قدردانی پلیس عراق از فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت کشور عراق از همکاری و تلاش‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در آزادی دو شهروند ربوده‌شده عراقی قدردانی کرد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد، دو شهروند عراقی از اهالی شهر سماوه که در داخل خاک ایران ربوده شده بودند، پس از تلاش‌های فشرده و پیگیری‌های مستمر و با هماهنگی مشترک با فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران آزاد شدند.

به گفته وزارت کشور عراق، بلافاصله پس از دریافت اطلاعات، تماس‌های رسمی با نهادهای ذی‌ربط ایرانی برقرار شد و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با همکاری گسترده و واکنش سریع، محل نگهداری ربوده‌شدگان را شناسایی کرده و در عملیاتی ویژه آنان را آزاد ساخت. همچنین عاملان این جنایت بازداشت شدند تا طبق قوانین با آنان برخورد شود.

وزارت کشور عراق تأکید کرد، این موفقیت نشان‌دهنده سطح بالای هماهنگی امنیتی و همکاری دو کشور در مقابله با جرائم سازمان‌یافته و حفاظت از شهروندان است.