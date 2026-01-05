  1. سیاست
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۵۸

انتقال تعدادی از زندانیان ایرانی از عراق به کشور

مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه از انتقال تعدادی از زندانیان ایرانی از عراق به کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شصتی کریمی مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه گفت: با تلاش و هماهنگی‌های انجام شده توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق و سرکنسولگری کشورمان در بصره، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۴ ایرانی محکوم به حبس در زندان‌های بصره امروز از طریق مرز شلمچه به کشور منتقل می‌شوند.

شصتی کریمی افزود: بر اساس موافقت‌نامه انتقال محکومین میان جمهوری اسلامی ایران و دولت عراق زندانیان ایرانی واجد شرایط که احکام قطعی محکومیت آنان صادر گردیده پس از طی مراحل اداری به زندان‌های داخل کشور منتقل می‌شوند.

مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه کشورمان با قدردانی از همکاری مقامات عراقی برای انتقال محکومین و حمایت‌های کنسولی نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در عراق از زندانیان ایرانی در این کشور، ابراز امیدواری کرد همکاری‌های خوب کنسولی و قضائی بین دو کشور همسایه استمرار داشته باشد.

کد خبر 6714744
اكرم سادات حسيني شبستري

