دستجردی: صبر و معنویت، پشتوانه عبور از مقاطع حساس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی دستجردی ظهر یکشنبه در جمع فرماندار، معاونین وپرسنل فرمانداری این شهرستان با تبریک ماه مبارک رمضان و با توجه به شرایط خاص این ایام و حجم بالای فعالیت‌های مجموعه فرمانداری، از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان در خدمت‌رسانی به مردم قدردانی و اظهارکرد: در کنار مسئولیت‌های جاری، برگزاری انتخابات نیز وظیفه‌ای خطیر و حساس است که نیازمند دقت، امانت‌داری، هماهنگی و مدیریت جهادی است.

امام جمعه خلیل‌آباد تأکید کرد: فرمانداری با نگاه جامع و نقش محوری خود در مدیریت، هماهنگی و راهبری امور شهرستان، مسئولیتی سنگین بر عهده دارد و تلاش‌های مجموعه مدیریتی در جهت ایجاد آرامش، امیدآفرینی و حل مشکلات مردم شایسته تقدیر است.

وی پاسخگویی به مطالبات مردمی را امری ضروری نام برد وگفت: فرمانداری با نگاه جامع و نقش محوری خود در هماهنگی و مدیریت شهرستان، مرکز ثقل برنامه‌ریزی و اجرای امور است و درشهرستان همدلی وفاق لازم در بدنه اداری مشهود است .

دستجردی بر ضرورت تقویت روحیه خدمت، سعه‌صدر، تکریم ارباب‌رجوع و بهره‌گیری از معنویت ماه رمضان در انجام مسئولیت‌ها تأکید کرد و سالی سرشار از برکت، سلامت و توفیق را برای مجموعه مدیریتی شهرستان آرزو کرد.