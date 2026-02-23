  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۲۶

اعلام سؤال مسابقه شماره پنج «زندگی با آیه‌ها» در خراسان رضوی

مشهد- سؤال مسابقه پیامکی شماره (۵) «زندگی با آیه‌ها» در خراسان رضوی با محوریت مفهوم آیه ۱۳۹ سوره نساء منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سؤال مسابقه پیامکی شماره (۵) «زندگی با آیه‌ها» در خراسان رضوی با تمرکز بر فهم مفاهیم قرآنی اعلام شد.

بر اساس این مسابقه، مفهوم آیه ۱۳۹ سوره نساء:

«الَّذینَ یَنفِقونَ أَموالَهُم رِئاءَ النّاسِ وَلا یُؤمِنونَ بِاللَّهِ وَلا بِالیَومِ الآخِرِ»

در کدام گزینه بیان شده است؟

۱- آمادگی کامل در برابر دشمن

۲- قرآن، چراغ راه زندگی

۳- تمام عزت نزد خداست

۴- جواب دادن بدی با خوبی

علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۳۸۸ارسال کنند.

مهلت شرکت در مسابقه تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه، چهارم اسفند اعلام شده و برندگان یک روز پس از برگزاری مسابقه معرفی می‌شوند.

برندگان روز پنجم

کد خبر 6757350

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

