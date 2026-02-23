تعامل نهادهای تبلیغی گامی مؤثر برای تعمیق فرهنگ دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صاحبقرانی صبح دوشنبه در نشست مشترک مدیرکل تبلیغات اسلامی و رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با هدف همافزایی و نوآوری در تبلیغ دینی برگزار شد بر همکاری در اجرای طرحهای ملی فرهنگی و قرآنی بهویژه «زندگی با آیهها» و تشکیل کارگروه مشترک تأکید کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به ضرورت همافزایی فرهنگی گفت: همکاری نهادهای تبلیغی استان میتواند زمینهساز اثرگذاری عمیقتر و هماهنگتر در عرصه ترویج ارزشهای دینی باشد.
در جریان این نشست موضوعاتی چون همگرایی جریانهای تبلیغی، نوآوری در ارتباط با نسل جوان، و بهرهگیری از ظرفیت روحانیون فعال در مناطق مختلف استان مورد بررسی قرار گرفت.
