فرمانده انتظامی کرمانشاه: ۶ دستگاه ماینر غیرمجاز خاموش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا یاری از اجرای یک عملیات پلیسی منجر به کشف و جمعآوری ۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در سطح شهر کرمانشاه خبر داد؛ دستگاههایی که به صورت غیرقانونی در حال فعالیت بوده و ارزش ریالی آنها ۳ میلیارد ریال برآورد شده است.
وی اظهار داشت: پس از اطلاع مأموران پلیس کرمانشاه از وجود تعدادی ماینر غیرمجاز در شهر، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت و اقدامات اطلاعاتی و میدانی برای شناسایی محل نگهداری این دستگاهها آغاز شد.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه افزود: مأموران پلیس با انجام تحقیقات هدفمند و بررسیهای لازم، موفق به شناسایی محل نگهداری ماینرهای غیرمجاز شدند و پس از هماهنگی با مراجع قضائی، بازرسیهای لازم از محل مورد نظر انجام گرفت.
وی تصریح کرد: در جریان بازرسیهای انجام شده، تعداد ۶ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش تقریبی ۳ میلیارد ریال کشف و جمعآوری شد و در این رابطه یک پرونده تشکیل و برای بررسیهای تکمیلی به مراجع قضائی ارسال گردید.
سرهنگ یاری با تأکید بر استمرار برخورد پلیس با فعالیتهای غیرقانونی در حوزه استخراج ارز دیجیتال، خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه استفاده غیرمجاز از شبکه برق و فعالیتهای اقتصادی خارج از ضوابط قانونی برخورد قاطع خواهد کرد و از شهروندان نیز انتظار میرود در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مراجع انتظامی گزارش دهند.
